Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Глава Нафтогазу прогнозує, що цієї зими Україна обійдеться без імпортного газу

Глава Нафтогазу прогнозує, що цієї зими Україна обійдеться без імпортного газу

Попри воєнні ризики, цього року Україна може пройти опалювальний сезон без імпорту газу.

Про це повідомив голова НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов в інтерв’ю NV.

– У 2023 році плануємо видобути 13,5 млрд куб. м газу. Також маємо певні очікування від приватних видобувників. Цього року українського газу буде достатньо, аби пройти опалювальний сезон 2023-2024 без імпорту, – сказав він.

Чернишов зазначив, що існують також воєнні ризики, тому Нафтогаз долучився до платформи спільних закупівель газу Aggregate EU. Тобто якщо при негативному розвитку подій палива не вистачатиме, Україна зможе оперативно замовити потрібні обсяги.

– Але повторюю, це тільки фактор війни. А взагалі Україна посідає друге місце в Європі за підтвердженими запасами газу. І ми маємо нарешті почати використовувати цей потенціал, – наголосив він.

Глава Нафтогазу також додав, що для побутових клієнтів ціна на газ залишиться незмінною – 7,96 грн за куб. м з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно. Це рішення прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.

Читайте також
Недосяжні для ворога: Шмигаль анонсував створення підземних резервів нафти і газу
Денис Шмигаль

Джерело: Нафтогаз

Імпорт, Газ, Нафтогаз, Олексій Чернишов, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Президент ПАР створив комісію для розслідування можливих постачань зброї до РФ
президент ПАР Сиріл Рамафоса
Уряд Австрії оголосив про виділення €2 млн на розмінування в Україні
Міни
Світоліна віддасть усі призові Україні після перемоги над росіянкою в фіналі WTA 250
Глава Нафтогазу прогнозує, що цієї зими Україна обійдеться без імпортного газу
Час настав: західна преса пише про контрнаступ України
ЗСУ
Сакартвело замість Грузії: у Раді зареєстрували проєкт постанови
Сакартвело
Відео
Кожен снаряд лягає точно в ціль: як взаємодіють аеророзвідка та артилерія

Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.

Артур Свинаренко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (28.05.2023)
Глава Нафтогазу прогнозує, що цієї зими Україна обійдеться без імпортного газу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (28.05.2023)
Глава Нафтогазу прогнозує, що цієї зими Україна обійдеться без імпортного газу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (28.05.2023)
Глава Нафтогазу прогнозує, що цієї зими Україна обійдеться без імпортного газу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (28.05.2023)
Глава Нафтогазу прогнозує, що цієї зими Україна обійдеться без імпортного газу
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь