Глава Нафтогазу прогнозує, що цієї зими Україна обійдеться без імпортного газу

Попри воєнні ризики, цього року Україна може пройти опалювальний сезон без імпорту газу.

Про це повідомив голова НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов в інтерв’ю NV.

– У 2023 році плануємо видобути 13,5 млрд куб. м газу. Також маємо певні очікування від приватних видобувників. Цього року українського газу буде достатньо, аби пройти опалювальний сезон 2023-2024 без імпорту, – сказав він.

Чернишов зазначив, що існують також воєнні ризики, тому Нафтогаз долучився до платформи спільних закупівель газу Aggregate EU. Тобто якщо при негативному розвитку подій палива не вистачатиме, Україна зможе оперативно замовити потрібні обсяги.

– Але повторюю, це тільки фактор війни. А взагалі Україна посідає друге місце в Європі за підтвердженими запасами газу. І ми маємо нарешті почати використовувати цей потенціал, – наголосив він.

Глава Нафтогазу також додав, що для побутових клієнтів ціна на газ залишиться незмінною – 7,96 грн за куб. м з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно. Це рішення прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.

Джерело: Нафтогаз

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.