Попередньо, РФ вдарила по Києву балістичними ракетами Іскандер-М – Ігнат

Оскільки майже відразу після оголошення тривоги вдень 29 травня у Києві пролунали вибухи, є висока ймовірність, що РФ завдала удару по столиці балістичними ракетами Іскандер-М.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Маємо роботу протиповітряної оборони. Мабуть, на Київщині уже не тільки бачать, а й чують… Тому треба бути в укриттях. Майже відразу після оголошення тривоги ворог завдав перших ударів. Це свідчить про те, що було застосовано ракети, які летять по балістичній траєкторії, тобто прилітають доволі таки швидко, – наголосив він.

Ігнат нагадав, що Іскандери є різних модифікацій, і сьогодні РФ, ймовірно, запустила саме Іскандер-М – балістичні ракети, а є Іскандер-К – крилаті.

– Який тип озброєння було застосовано, повідомимо пізніше, коли будуть підбиті підсумки бойової роботи. Є ймовірність застосування також ракет С-300 і С-400 з балістичною траєкторією, – додав речник Повітряних сил.

Вдень 29 травня РФ укотре завдала ракетного удару по Києву. Уламки збитих нашою ППО ракет впали у кількох районах столиці.

Зокрема, через падіння уламків спалахнув дах двоповерхової будівлі у Подільському районі. Пожежу вже локалізовано, проте є один поранений.

У Оболонському районі уламки впали на проїжджу частину дороги, їх також загасили.

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