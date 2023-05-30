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Китай может стать посредником в войне РФ против Украины: Зеленский назвал условие

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Китай может стать посредником в войне между Украиной и Россией, если будет придерживаться позиции по выводу оккупационных войск со всей украинской территории.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Chosun Ilbo.

По его словам, Китай пытается ходить по канату где-то снаружи, между Западом и Россией.

— Это правда, что Китай прямо не поддерживает позицию Украины. Что касается собственной мирной инициативы Китая, мы четко дали понять, что мы ценим любые усилия других стран, но наша собственная формула мира, наша инициатива является фундаментальной. Потому что эта война началась в Украине и продолжается здесь, — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что Китай может быть полезным для достижения мира, если он займет четкую и твердую позицию, что войска РФ должны выйти со всей территории Украины.

Недавно газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова европейских чиновников писала, что спецпредставитель КНР Ли Хуэй во время турне по Европе, вероятно, пытался убедить европейских визави, что им нужно призывать к прекращению огня в Украине с сохранением за Россией оккупированных украинских территорий.

В МИД Украины эту информацию опровергли.

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Источник: Chosun Ilbo

Война в Украине, Владимир Зеленский, Китай, Росія, Украина
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