Держали в подвале и пытали: в Мелитополе оккупанты похитили журналистку

В оккупированном Мелитополе российские военные похитили и держали в подвале журналистку Ирину Левченко и ее мужа.

Об этом в Facebook рассказывает Центр журналистской солидарности Запорожья.

– 6 мая в оккупированном российскими войсками Мелитополе неизвестно куда исчезли журналистка Ирина Левченко и ее муж Александр. Только через две недели удалось выяснить, что супруги Левченко были без каких-либо объяснений задержаны оккупационными властями, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ирина Левченко работала журналистом в известных общенациональных периодических изданиях. Сейчас и она, и ее муж – пенсионеры.

По информации ЦЖС, арестованных содержали в бесчеловечных условиях: почти без еды, в холодном подвале, на бетонном полу. Их подвергали физическим и моральным пыткам, выдвигая совершенно бессмысленные и надуманные обвинения в терроризме.

Источник ЦЖС сообщает, что Ирина впоследствии была переведена в другое место, однако куда именно – неизвестно.

— Журналистскую общественность глубоко возмущает и волнует грубое нарушение прав человека в отношении нашей коллеги Ирины Левченко и ее мужа. Мы решительно требуем от оккупационных властей Мелитополя прекратить беспредел, соблюдать международные нормы на временно захваченных украинских территориях, вернуть свободу журналистке-ветерану Ирине Левченко и ее мужу Александру Левченко, — говорится в сообщении.

ЦЖС призывает всех коллег, общественные и профессиональные институции, украинцев, международное сообщество объединиться в борьбе за их освобождение.

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