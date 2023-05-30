Тримали у підвалі та катували: у Мелітополі окупанти викрали журналістку

В окупованому Мелітополі російські військові викрали та тримали у підвалі журналістку Ірину Левченко та її чоловіка.

Про це у Facebook розповідає Центр журналістської солідарності Запоріжжя.

– 6 травня в окупованому російськими військами Мелітополі невідомо куди зникли журналістка Ірина Левченко та її чоловік Олександр. Лише через два тижні вдалося з’ясувати, що подружжя Левченків було без будь-яких пояснень затримане окупаційною владою, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Ірина Левченко працювала журналістом у відомих загальнонаціональних періодичних виданнях. Наразі і вона, і її чоловік – пенсіонери.

За інформацією ЦЖС, арештованих утримували в нелюдських умовах: майже без їжі, в холодному підвалі, на бетонній підлозі. Їх піддавали фізичним та моральним тортурам, висуваючи абсолютно безглузді і надумані звинувачення в тероризмі.

Джерело ЦЖС повідомляє, що Ірину згодом перевели в інше місце, проте куди саме – не відомо.

– Журналістську громадськість глибоко обурює і хвилює грубе порушення прав людини стосовно нашої колеги Ірини Левченко та її чоловіка. Ми рішуче вимагаємо від окупаційної влади Мелітополя припинити беззаконня, дотримуватись міжнародних норм на тимчасово захоплених українських територіях, повернути свободу журналістці-ветерану Ірині Левченко та її чоловікові Олександру Левченку, – йдеться у дописі.

ЦЖС закликає всіх колег, громадські та професійні інституції, українців, міжнародну спільноту об’єднатися у боротьбі за їх звільнення.

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