Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Агрессором в войне является Россия: в США отреагировали на события в Белгородской области
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Дальнобойные снаряды — приоритет: Залужный провел разговор с Марком Милли

Залужний і Міллі
Фото: Генштаб ВСУ, Getty Images

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли обсудил поставку Украине оружия.

Об этом главком сообщил в своем Telegram-канале.

Валерий Залужный рассказал коллеге об обстановке на фронте, а также дальнейших планах ВСУ по освобождению украинской территории. Кроме того, были названы вероятные действия противника.

— Уделили внимание вопросу поставки вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей — дальнобойные снаряды. Проинформировал о массированных вражеских атаках крылатыми и баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами.

Важно работать над усилением противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем и истребителей F-16, — написал украинский главнокомандующий.

Военные руководители США и Украины договорились поддерживать диалог и в дальнейшем.

Валерий Залужный поблагодарил генерала Милли за последовательную и непоколебимую поддержку Украины.

Читайте также
Потеря РФ инициативы в войне и стрельба возле Севастополя: 462-й день войны
Дальнобойные снаряды — приоритет: Залужный провел разговор с Марком Милли

Война в Украине, Валерий Залужный, Марк Міллі
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Турция, Египет, Бангладеш и Китай ждут зерно из Украины, которое блокирует РФ — Зеленский
Дальнобойные снаряды — приоритет: Залужный провел разговор с Марком Милли
В несколько раз превышают советскую технику: американский пилот о преимуществах F-16
Винищувачі F-16
На Запорожье прогремели взрывы
вибух
Почти 80% украинцев в Польше нашли работу — исследование
українці в Кракові
Макрон не исключает, что Путина не будут судить в Гааге ради мирных переговоров
Еммануель Макрон
Видео
Быстрые, смертоносные и универсальные: почему F-16 не просто мощные, но и особенные

Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.

Егор Ромахло
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (31.05.2023)
Дальнобойные снаряды — приоритет: Залужный провел разговор с Марком Милли
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (31.05.2023)
Дальнобойные снаряды — приоритет: Залужный провел разговор с Марком Милли
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (31.05.2023)
Дальнобойные снаряды — приоритет: Залужный провел разговор с Марком Милли
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (31.05.2023)
Дальнобойные снаряды — приоритет: Залужный провел разговор с Марком Милли
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь