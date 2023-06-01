Дальнобойные снаряды — приоритет: Залужный провел разговор с Марком Милли
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли обсудил поставку Украине оружия.
Об этом главком сообщил в своем Telegram-канале.
Валерий Залужный рассказал коллеге об обстановке на фронте, а также дальнейших планах ВСУ по освобождению украинской территории. Кроме того, были названы вероятные действия противника.
— Уделили внимание вопросу поставки вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей — дальнобойные снаряды. Проинформировал о массированных вражеских атаках крылатыми и баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами.
Важно работать над усилением противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем и истребителей F-16, — написал украинский главнокомандующий.
Военные руководители США и Украины договорились поддерживать диалог и в дальнейшем.
Валерий Залужный поблагодарил генерала Милли за последовательную и непоколебимую поддержку Украины.
Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.Егор Ромахло