Дальнобойные снаряды — приоритет: Залужный провел разговор с Марком Милли

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли обсудил поставку Украине оружия.

Об этом главком сообщил в своем Telegram-канале.

Валерий Залужный рассказал коллеге об обстановке на фронте, а также дальнейших планах ВСУ по освобождению украинской территории. Кроме того, были названы вероятные действия противника.

— Уделили внимание вопросу поставки вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей — дальнобойные снаряды. Проинформировал о массированных вражеских атаках крылатыми и баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами. Важно работать над усилением противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем и истребителей F-16, — написал украинский главнокомандующий.

Военные руководители США и Украины договорились поддерживать диалог и в дальнейшем.

Валерий Залужный поблагодарил генерала Милли за последовательную и непоколебимую поддержку Украины.

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