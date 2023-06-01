Далекобійні снаряди – пріоритет: Залужний провів розмову з Марком Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у телефонній розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі обговорив поставку Україні зброї.

Про це головком повідомив у своєму Telegram-каналі.

Валерій Залужний розповів колезі про обстановку на фронті, а також подальші плани ЗСУ щодо визволення української території. Крім того, були названі ймовірні дії противника.

– Приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів. Серед пріоритетних потреб – далекобійні снаряди. Поінформував про масовані ворожі атаки крилатими і балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами. Важливо працювати над посиленням протиповітряної оборони України за рахунок додаткових систем та винищувачів F-16, – написав український головнокомандувач.

Військові керівники США та України домовилися підтримувати діалог і надалі.

Валерій Залужний подякував генералу Міллі за послідовну і непохитну підтримку України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.