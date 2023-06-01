Далекобійні снаряди – пріоритет: Залужний провів розмову з Марком Міллі
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у телефонній розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі обговорив поставку Україні зброї.
Про це головком повідомив у своєму Telegram-каналі.
Валерій Залужний розповів колезі про обстановку на фронті, а також подальші плани ЗСУ щодо визволення української території. Крім того, були названі ймовірні дії противника.
– Приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів. Серед пріоритетних потреб – далекобійні снаряди. Поінформував про масовані ворожі атаки крилатими і балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами.
Важливо працювати над посиленням протиповітряної оборони України за рахунок додаткових систем та винищувачів F-16, – написав український головнокомандувач.
Військові керівники США та України домовилися підтримувати діалог і надалі.
Валерій Залужний подякував генералу Міллі за послідовну і непохитну підтримку України.
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло