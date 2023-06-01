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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Далекобійні снаряди – пріоритет: Залужний провів розмову з Марком Міллі

Залужний і Міллі
Фото: Генштаб ЗСУ, Getty Images

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у телефонній розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі обговорив поставку Україні зброї.

Про це головком повідомив у своєму Telegram-каналі.

Валерій Залужний розповів колезі про обстановку на фронті, а також подальші плани ЗСУ щодо визволення української території. Крім того, були названі ймовірні дії противника.

– Приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів. Серед пріоритетних потреб – далекобійні снаряди. Поінформував про масовані ворожі атаки крилатими і балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами.

Важливо працювати над посиленням протиповітряної оборони України за рахунок додаткових систем та винищувачів F-16, – написав український головнокомандувач.

Військові керівники США та України домовилися підтримувати діалог і надалі.

Валерій Залужний подякував генералу Міллі за послідовну і непохитну підтримку України.

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Війна в Україні, Валерій Залужний, Марк Міллі
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