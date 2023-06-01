Турция, Египет, Бангладеш и Китай ждут зерно из Украины, которое блокирует РФ — Зеленский

Экспорта из Украины 1,5 млн тонн зерна ждут страны, с которыми Россия пытается наладить международные отношения.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 31 мая 2023 года.

Он рассказал, что сегодня, в рамках рабочей поездки в Одессу, он поблагодарил украинских воинов за защиту региона и всей Украины, а также посетил госпиталь, с ранеными защитниками.

— Пожелал скорейшего выздоровления. Имел честь вручить государственные награды. Поблагодарил наших врачей, — сказал он.

Владимир Зеленский одной из главных тем обращения сделал Черноморскую зерновую инициативу, где Россия блокирует один из портов Украины.

— Специальное внимание — нашему зерновому коридору, безопасности в Черном море. Мир знает, какую фундаментальную роль наш морской зерновой экспорт играет в продовольственной безопасности. Да и в целом безопасность в Черном море, действенность норм международного права относительно мореплавания — это глобально важный фактор безопасности, — сказал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что все морские страны мира сейчас видят, что может угрожать их портам и акваториям, если России сойдет с рук блокирование мореплавания в Черном море.

— Приведу лишь один пример: сейчас из трех портов, которые были согласованы в рамках Черноморской зерновой инициативы, порт Южный фактически заблокирован. 1,5 млн тонн накоплено в одном Южном. Это зерно, которое ожидают по меньшей мере десять стран мира, в частности Турция, Египет, Бангладеш и Китай, — сообщил Владимир Зеленский.

По словам президента, очевидно, что чем меньше поставляется агропродукции в эти страны, тем выше там цены на еду, а значит — тем больше теряют люди в этих государствах из своих семейных бюджетов.

— То есть блокада одного порта в Украине создает чрезвычайно серьезные риски для разных народов. Причем, в частности, для тех, с которыми Россия еще пытается спекулировать, — сказал он.

Отдельно Владимир Зеленский рассказал о спецсовещании в Одессе по безопасности и социальной ситуации в регионе. Среди участников совещания были, в частности, руководство области, военные и правоохранители. В частности, глава государства провел сегодня в Одессе и совещание по развитию портовой инфраструктуры Украины.

— Область приоритетная со всех точек зрения. Именно Одесщина — одна из основ безопасности всего нашего юга, а значит, и государства, — сказал он.

Украинский лидер сообщил, что от Службы безопасности Украины есть очень важные результаты именно в Одесской области, в рамках противодействия российским диверсантам.

Также президент заслушал доклад генерала Эдуарда Москалева о ситуации в районах ответственности ОСУВ Одесса.

— Детально разобрали, как усилить оборону, — сказал глава государства.

Владимир Зеленский также обсудил экономические вопросы, рабочие места и социальное обеспечение, а также провел выездное заседание Ставки, где внимание было уделено фронту.

На Ставке были заслушаны доклады командующих Хортица, Таврия и главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного. Президент назвал особыми доклады руководителей ГУР Кирилла Буданова и СБУ Василия Малюка. Детали Зеленский пообещал предоставить позже.

Украинский президент также сообщил, что власть работает над тем, чтобы вторая половина этой недели была “содержательной для наших отношений с партнерами”.

— Наши международники делают все, чтобы эту неделю можно было завершить нужными Украине новостями. А сейчас я благодарю Соединенные Штаты Америки, лично Президента Байдена, обе партии Конгресса и каждого американца — всех, кто ценит свободу, — за новый оборонный пакет для наших воинов. Ракеты для Patriot, ракеты для HIMARS, артиллерия и другое очень необходимое нам оружие. Необходимое именно сейчас, — сказал президент Зеленский.

Напомним, 31 мая Соединенные Штаты объявили новый пакет оборонной помощи для Украины на почти $300 млн.

Источник : Офис президента

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