Туреччина, Єгипет, Бангладеш та Китай чекають зерно з України, яке блокує РФ – Зеленський

На експорт з України 1,5 млн тонн зерна чекають країни, з якими Росія намагається налагодити міжнародні відносини.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 31 травня 2023.

Він розповів, що сьогодні, в рамках робочої поїздки в Одесу, він подякував українським воїнам за захист регіону та всієї України, а також відвідав шпиталь з пораненими захисниками.

– Побажав якнайшвидшого одужання. Мав честь вручити державні нагороди. Подякував нашим лікарям, – сказав він.

Володимир Зеленський однією з головних тем звернення зробив Чорноморську зернову ініціативу, де Росія блокує один з портів України.

– Спеціальна увага – нашому зерновому коридору, безпеці в Чорному морі. Світ знає, яку фундаментальну роль наш морський зерновий експорт відіграє в продовольчій безпеці. Та й загалом безпека в Чорному морі, дієвість норм міжнародного права щодо мореплавства – це глобально важливий безпековий фактор, – сказав президент.

Український лідер наголосив, що усі морські країни світу зараз бачать, що може загрожувати їхнім портам та акваторіям, якщо Росії зійде з рук блокування мореплавства в Чорному морі.

– Наведу лише один приклад: наразі, з трьох портів, які були погоджені в рамках Чорноморської зернової ініціативи, порт Південний фактично заблокований. 1,5 млн тонн накопичено в одному Південному. Це зерно, яке очікують щонайменше десять країн світу, зокрема Туреччина, Єгипет, Бангладеш та Китай, – повідомив Володимир Зеленський.

За словами президента, очевидно, що чим менше поставляється агропродукції в ці країни, тим вище там ціни на їжу, а значить – тим більше втрачають люди в цих державах зі своїх сімейних бюджетів.

– Тобто блокада одного порту в Україні створює надзвичайно серйозні ризики для різних народів. Причому, зокрема, для тих, з якими Росія ще намагається спекулювати, – сказав він.

Окремо Володимир Зеленський розповів про спецнараду в Одесі щодо безпекової та соціальної ситуації в регіоні. Серед учасників наради були, зокрема, керівництво області, військові та правоохоронці. Зокрема, глава держави провів сьогодні в Одесі й нараду щодо розвитку портової інфраструктури України.

– Область пріоритетна з усіх точок зору. Саме Одещина – одна з основ безпеки всього нашого Півдня, а отже, і держави, – сказав він.

Український лідер повідомив, що від Служби безпеки України є дуже важливі результати саме на Одещині, в рамках протидії російським диверсантам.

Також президент заслухав доповідь генерала Едуарда Москальова щодо ситуації в районах відповідальності ОСУВ Одеса.

– Детально розібрали, як посилити оборону, – сказав глава держави.

Володимир Зеленський також обговорив економічні питання, робочі місця та соціальне забезпечення, а також провів виїзне засідання Ставки, де увага була приділена фронту.

На Ставці були заслухані доповіді командувачів Хортиця, Таврія і головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Президент назвав особливими доповіді керівників ГУР Кирила Буданова та СБУ Василя Малюка. Деталі Зеленський пообіцяв надати згодом.

Український президент також повідомив, що влада працює над тим, щоб друга половина цього тижня була “змістовною для наших відносин із партнерами”.

– Наші міжнародники роблять усе, щоб цей тиждень можна було завершити потрібними Україні новинами. А зараз я дякую Сполученим Штатам Америки, особисто президенту Байдену, обом партіям Конгресу й кожному американцю – усім, хто цінує свободу, – за новий оборонний пакет для наших воїнів. Ракети для Patriot, ракети для HIMARS, артилерія та інша дуже необхідна нам зброя. Необхідна саме зараз, – сказав президент Зеленський.

Нагадаємо, 31 травня Сполучені Штати оголосили новий пакет оборонної допомоги для України на майже $300 млн.

Джерело : Офіс президента

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