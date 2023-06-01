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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

10 Іскандерів із 10 знищено – Генштаб про обстріл Київщини

Пуск балістичної ракети з ОТРК Іскандер-М

Уночі 1 червня Повітряні сили Збройних сил України знищили 10 із 10 ракет, які росіяни випустили з оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер.

Такі попередні дані повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Ціллю окупантів цієї ночі були об’єкти цивільної та критичної інфраструктури Київської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 463-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони Росії

Київська область
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Ворог не повинен отримати інформацію: Ігнат пояснив, чого не можна робити під час повітряної тривоги

Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.

Юлія Захарченко
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