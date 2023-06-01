10 Іскандерів із 10 знищено – Генштаб про обстріл Київщини

Ворог не повинен отримати інформацію: Ігнат пояснив, чого не можна робити під час повітряної тривоги

Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.

29 Травня, 22:21

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