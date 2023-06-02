Без сирен: в Херсоне были слышны звуки взрывов
В Херсоне прогремели взрывы без объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Перед этим в Херсонской области воздушная тревога объявлена не была.
Сейчас власти города или военные не комментировали информацию о взрывах.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 463-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.Юлия Захарченко