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Илья Нежигай, редактор ленты

Без сирен: в Херсоне были слышны звуки взрывов

Вибух - дим після вибуху
Фото: Pixabay

В Херсоне прогремели взрывы без объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Перед этим в Херсонской области воздушная тревога объявлена не была.

Сейчас власти города или военные не комментировали информацию о взрывах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 463-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Без сирен: в Херсоне были слышны звуки взрывов

Война в Украине, Взрыв, Херсон
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