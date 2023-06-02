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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Без сирен: у Херсоні було чути звуки вибухів

Вибух - дим після вибуху
Фото: Pixabay

У Херсоні прогриміли вибухи без оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим у Херсонській області повітряна тривога оголошена не була.

Наразі влада міста чи військові не коментували інформацію про вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 463-ю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Без сирен: у Херсоні було чути звуки вибухів

Війна в Україні, Вибух, Херсон
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Юлія Захарченко
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Без сирен: у Херсоні було чути звуки вибухів
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