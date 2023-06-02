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Без сирен: у Херсоні було чути звуки вибухів
У Херсоні прогриміли вибухи без оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Перед цим у Херсонській області повітряна тривога оголошена не була.
Наразі влада міста чи військові не коментували інформацію про вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 463-ю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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