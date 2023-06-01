Игнат объяснил, почему Украина не атакует пункты дислокации Искандеров в РФ

Украина не может атаковать пункты дислокации оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер на территории РФ западным оружием, полученным от союзников.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии агентству Укринформ.

Он напомнил о требовании стран-союзниц к Украине не использовать предоставленное оружие для ударов по российской территории. Если бы наши воины атаковали пункты дислокации Искандеров в РФ, это нарушило бы обязательства, взятые перед международными партнерами.

– Мы не атакуем цели на территории России. Как говорит руководство государства, есть стратегия – мы обещали партнерам не атаковать вооружением, которое нам предоставляют, — подчеркнул Игнат.

Он уточнил, что в случае ракетной атаки РФ с временно оккупированных территорий Украины будет применяться все имеющееся вооружение.

Игнат добавил, что у РФ есть дефицит ракет к комплексам Искандер. Если бы их было достаточно, агрессор запускал бы во время обстрелов значительно большее количество ракет.

– Есть у них дефицит. Если бы они не жалели, они бы их сотнями применяли, — подчеркнул он.

Как известно, в ночь на 1 июня российские оккупанты совершили очередную ракетную атаку на Киев. Они запустили семь баллистических ракет Искандер-М и три крылата Искандер-К.

Воздушные силы ВСУ уничтожили 10 из 10 ракет, однако их обломки упали в нескольких районах столицы. В результате обстрела погибли девятилетняя девочка, ее 34-летняя мама и еще одна 33-летняя женщина. Еще около 12 человек получили ранения.

Люди не смогли попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе Киева. Именно у здания медучреждения упали обломки сбитой ракеты, убив женщин и ребенка. В настоящее время в поликлинике продолжаются следственные действия.

Фото: Facebook Юрия Игната

Источник : Укринформ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.