Нидерланды ведут переговоры о поставках Украине новых ЗРК Patriot — Рютте

Нидерланды ведут переговоры с рядом стран Европейского Союза и за его пределами для того, чтобы поставить Украине дополнительные системы ЗРК Patriot.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время пресс-конференции в Кишиневе в четверг.

— Они играют жизненно важную роль в уничтожении российских ракет в небе. И эти Patriot чрезвычайно успешны. И это уже спасло много жизней, — сказал он.

Глава нидерландского правительства добавил, что систем Patriot для Украины “должно быть больше”.

— Поэтому мы заняты оказанием давления на страны в Европе, а также за ее пределами, у которых есть много систем Patriot. Так что здесь мы работаем за кулисами, — добавил Марк Рютте.

Он добавил, что речь идет не только о системах Patriot, но и о ракетах, которые используются указанными зенитно-ракетными комплексами.

Перед встречей лидеров стран Европы в столице Молдовы, в ночь на 1 июня, Россия атаковала Киев ракетами Искандер.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что все воздушные вражеские цели были уничтожены. К сожалению, в результате уничтожения ракет, от обломков погибли и пострадали люди, среди которых были дети.

Источник: Privesc.eu

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