Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Агресором у війні є Росія: у США відреагували на події в Бєлгородській області
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Нідерланди ведуть переговори про постачання Україні нових ЗРК Patriot – Рютте

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Нідерланди ведуть переговори з низкою країн Європейського Союзу та поза його межами для того, щоб поставити Україні додаткові системи ЗРК Patriot.

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час пресконференції в Кишиневі в четвер.

– Вони відіграють життєво важливу роль у знищенні російських ракет у небі. І ці Patriot надзвичайно успішні. І це вже врятувало багато життів, – сказав він.

Очільник нідерландського уряду додав, що систем Patriot для України “має бути більше”.

– Тому ми зайняті чиненням тиску на країни в Європі, а також за її межами, у яких є багато систем Patriot. Так що тут ми працюємо за лаштунками, – додав Марк Рютте.

Він додав, що йдеться не лише про системи Patriot, але й про ракети, які використовуються зазначеними зенітно-ракетними комплексами.

Перед зустріччю лідерів країн Європи у столиці Молдови, в ніч проти 1 червня, Росія атакувала Київ ракетами Іскандер.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що усі повітряні ворожі цілі були знищені. На жаль, внаслідок знищення ракет, від уламків загинули та постраждали люди, серед яких були діти.

Джерело: Privesc.eu

Війна в Україні, Марк Рютте, Нідерланди
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Закрите укритття у Києві: затримано трьох посадовців РДА і охоронця медзакладу
поліція
Про $2,5 млн на підтримку України та футболку для Зеленського: інтерв’ю із засновником Saint Javelin
Нідерланди ведуть переговори про постачання Україні нових ЗРК Patriot – Рютте
Зеленський: Ніколи більше не має повторитися ситуація у Києві, коли люди прийшли в укриття, а воно зачинене
Нідерланди ведуть переговори про постачання Україні нових ЗРК Patriot – Рютте
Президент Бразилії засудив РФ за вторгнення та підтримав цілісність України
Луїс Інасіо Лула да Сілва
Тренування пілотів на F-16 та постачання літаків: Зеленський провів зустріч у межах коаліції винищувачів
Володимир Зеленський
Відео
Ворог не повинен отримати інформацію: Ігнат пояснив, чого не можна робити під час повітряної тривоги

Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (31.05.2023)
Нідерланди ведуть переговори про постачання Україні нових ЗРК Patriot – Рютте
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (31.05.2023)
Нідерланди ведуть переговори про постачання Україні нових ЗРК Patriot – Рютте
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (31.05.2023)
Нідерланди ведуть переговори про постачання Україні нових ЗРК Patriot – Рютте
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (31.05.2023)
Нідерланди ведуть переговори про постачання Україні нових ЗРК Patriot – Рютте
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь