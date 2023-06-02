Нідерланди ведуть переговори про постачання Україні нових ЗРК Patriot – Рютте

Нідерланди ведуть переговори з низкою країн Європейського Союзу та поза його межами для того, щоб поставити Україні додаткові системи ЗРК Patriot.

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час пресконференції в Кишиневі в четвер.

– Вони відіграють життєво важливу роль у знищенні російських ракет у небі. І ці Patriot надзвичайно успішні. І це вже врятувало багато життів, – сказав він.

Очільник нідерландського уряду додав, що систем Patriot для України “має бути більше”.

– Тому ми зайняті чиненням тиску на країни в Європі, а також за її межами, у яких є багато систем Patriot. Так що тут ми працюємо за лаштунками, – додав Марк Рютте.

Він додав, що йдеться не лише про системи Patriot, але й про ракети, які використовуються зазначеними зенітно-ракетними комплексами.

Перед зустріччю лідерів країн Європи у столиці Молдови, в ніч проти 1 червня, Росія атакувала Київ ракетами Іскандер.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що усі повітряні ворожі цілі були знищені. На жаль, внаслідок знищення ракет, від уламків загинули та постраждали люди, серед яких були діти.

Джерело: Privesc.eu

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