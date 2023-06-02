Нідерланди ведуть переговори про постачання Україні нових ЗРК Patriot – Рютте
Нідерланди ведуть переговори з низкою країн Європейського Союзу та поза його межами для того, щоб поставити Україні додаткові системи ЗРК Patriot.
Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час пресконференції в Кишиневі в четвер.
– Вони відіграють життєво важливу роль у знищенні російських ракет у небі. І ці Patriot надзвичайно успішні. І це вже врятувало багато життів, – сказав він.
Очільник нідерландського уряду додав, що систем Patriot для України “має бути більше”.
– Тому ми зайняті чиненням тиску на країни в Європі, а також за її межами, у яких є багато систем Patriot. Так що тут ми працюємо за лаштунками, – додав Марк Рютте.
Він додав, що йдеться не лише про системи Patriot, але й про ракети, які використовуються зазначеними зенітно-ракетними комплексами.
Перед зустріччю лідерів країн Європи у столиці Молдови, в ніч проти 1 червня, Росія атакувала Київ ракетами Іскандер.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що усі повітряні ворожі цілі були знищені. На жаль, внаслідок знищення ракет, від уламків загинули та постраждали люди, серед яких були діти.
Джерело: Privesc.eu
Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.Юлія Захарченко