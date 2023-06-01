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Украина нуждается в большем количестве систем Patriot — премьер Нидерландов

Марк Рютте
Фото: Getty Images

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украине нужно больше зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом он сказал на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове.

— Высоко на повестке дня сегодня будет стоять военная поддержка (Украины. — РЕД.). F-16, системы Patriot. Украина нуждается в большем их количестве. Поэтому мы будем работать над расширением коалиции Patriot, — отметил Рютте.

Премьер Нидерландов также заверил, что Европа будет продолжать поддерживать Украину.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на саммите будет развивать коалицию истребителей и предложит коалицию Patriot.

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Источник: Newsmaker

Война в Украине, Марк Рютте, Нидерланды, Украина
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