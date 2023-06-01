Україна потребує більше систем Patriot – прем’єр Нідерландів

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україні потрібно більше зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це він сказав на полях саміту Європейської політичної спільноти у Молдові.

– Високо на порядку денному сьогодні стоїть військова підтримка (України. – РЕД.). F-16, системи Patriot. Україна потребує їх більше. Тож ми працюватимемо над розширенням коаліції Patriot, – зазначив Рютте.

Прем’єр Нідерландів також запевнив, що Європа продовжуватиме підтримувати Україну.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що на саміті розвиватиме коаліцію винищувачів та запропонує коаліцію Patriot.

Джерело: Newsmaker

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