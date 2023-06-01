Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Як платити за електрику через YASNO – інструкція
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Агресором у війні є Росія: у США відреагували на події в Бєлгородській області
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Україна потребує більше систем Patriot – прем’єр Нідерландів

Марк Рютте
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україні потрібно більше зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це він сказав на полях саміту Європейської політичної спільноти у Молдові.

– Високо на порядку денному сьогодні стоїть військова підтримка (України. – РЕД.). F-16, системи Patriot. Україна потребує їх більше. Тож ми працюватимемо над розширенням коаліції Patriot, – зазначив Рютте.

Прем’єр Нідерландів також запевнив, що Європа продовжуватиме підтримувати Україну.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що на саміті розвиватиме коаліцію винищувачів та запропонує коаліцію Patriot.

Читайте також
Війна закінчиться, коли Україна переможе – Зеленський
Володимир Зеленський

Джерело: Newsmaker

Війна в Україні, Марк Рютте, Нідерланди, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Як Європа може допомогти Україні перемогти: Зеленський назвав три кроки
Володимир Зеленський
У Бахмуті ворог перейшов до оборони: Сирський показав, як з дронів нищать окупантів
Бахмут
Сейм Латвії закликав НАТО запросити Україну приєднатися до блоку
Сейм Латвії
Ефективні в небі та мають дальність до 70 км: що відомо про ракети AIM-7 Sparrow
Літак F-15C пускає ракету AIM-7 Sparrow
Укрпошта випустила марку з дитячими малюнками
марка Укрпошти
Відео
Ворог не повинен отримати інформацію: Ігнат пояснив, чого не можна робити під час повітряної тривоги

Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (31.05.2023)
Україна потребує більше систем Patriot – прем’єр Нідерландів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (31.05.2023)
Україна потребує більше систем Patriot – прем’єр Нідерландів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (31.05.2023)
Україна потребує більше систем Patriot – прем’єр Нідерландів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (31.05.2023)
Україна потребує більше систем Patriot – прем’єр Нідерландів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь