Україна потребує більше систем Patriot – прем’єр Нідерландів
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україні потрібно більше зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Про це він сказав на полях саміту Європейської політичної спільноти у Молдові.
– Високо на порядку денному сьогодні стоїть військова підтримка (України. – РЕД.). F-16, системи Patriot. Україна потребує їх більше. Тож ми працюватимемо над розширенням коаліції Patriot, – зазначив Рютте.
Прем’єр Нідерландів також запевнив, що Європа продовжуватиме підтримувати Україну.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що на саміті розвиватиме коаліцію винищувачів та запропонує коаліцію Patriot.
Джерело: Newsmaker
Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.Юлія Захарченко