Война закончится, когда Украина победит — Зеленский
Война закончится, когда российские оккупанты покинут украинские территории.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Newsmaker.
Так, на вопрос журналистов, когда, по его мнению, завершится война, Зеленский ответил, что когда Украина победит.
— Россия может остановить войну раньше, если уйдет из наших оккупированных территорий, — подчеркнул президент.
Он также отметил, что Украина готова стать членом Североатлантического альянса.
— Украина готова вступить в НАТО, мы ждем, когда НАТО будет готов принять Украину, — сказал он.
Глава государства добавил, что из-за российской агрессии гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для наших соседей, в частности, Молдовы.
1 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества.
Источник: Newsmaker
Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.Юлия Захарченко