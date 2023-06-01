В Бахмуте враг перешел к обороне: Сырский показал, как с дронов уничтожают оккупантов
В районе Бахмута Донецкой области российские войска перешли к обороне. В целом наблюдается значительное уменьшение активности врага, одновременно увеличилось количество обстрелов из артиллерии и минометов.
Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.
— Враг перешел к обороне. Наблюдается значительное уменьшение любых активных действий врага при увеличении количества обстрелов из тяжелого вооружения, в основном из артиллерии и минометов, — подчеркнул он.
Сырский также показал видео аэроразведки 24 отдельного штурмового батальона Айдар, на котором его бойцы с беспилотников уничтожают оккупантов в окопах под Бахмутом.
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