В Бахмуте враг перешел к обороне: Сырский показал, как с дронов уничтожают оккупантов

В районе Бахмута Донецкой области российские войска перешли к обороне. В целом наблюдается значительное уменьшение активности врага, одновременно увеличилось количество обстрелов из артиллерии и минометов.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

— Враг перешел к обороне. Наблюдается значительное уменьшение любых активных действий врага при увеличении количества обстрелов из тяжелого вооружения, в основном из артиллерии и минометов, — подчеркнул он.

Сырский также показал видео аэроразведки 24 отдельного штурмового батальона Айдар, на котором его бойцы с беспилотников уничтожают оккупантов в окопах под Бахмутом.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 463-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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