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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Собирались отдохнуть в кафе: под Мелитополем взорвали авто с коллаборационистами

Собирались отдохнуть в кафе: под Мелитополем взорвали авто с коллаборационистами

В оккупированной Михайловке Запорожской области был взорван автомобиль с четырьмя коллаборантами, среди которых был владелец кафе Гетман, который кормил российских оккупантов.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

— Коллаборантам и оккупантам Михайловки точно не до спокойного вечера пятницы. Собирались отдохнуть в местном кафе, зато немного не добрались — авто с четырьмя сторонниками Кремля взлетело в воздух прямо возле пункта назначения. По предварительной информации, среди них был и бизнесмен местного разлива Давидюк — владелец кафе Гетман, который гостеприимно кормил рашистов, — написал он.

Городской голова Мелитополя добавил, что сейчас уточняется информация относительно того, кто смог выжить, а “кто отдохнет уже на концерте Кобзона”.

Федоров также выложил фотографию взорванного автомобиля, который, по данным мэра Мелитополя, был взорван.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк говорил, что украинские спецслужбы вводили своих агентов в сети коллаборационистов и предателей на временно оккупированных Россией территориях.

Фото: Іван Федоров

Іван Федоров, Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Мелітополь
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