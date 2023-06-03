Збирались відпочити у кафе: під Мелітополем підірвали авто з колаборантами

В окупованій Михайлівці Запорізької області був підірваний автомобіль з чотирма колаборантами, серед яких був власник кафе Гетьман, який годував російських окупантів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

– Колаборантам і окупантам Михайлівки точно не до спокійного вечора п’ятниці. Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались – авто з чотирма прихильниками Кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення. За попередньою інформацією, серед них був і бізнесмен місцевого розливу Давидюк – власник кафе Гетьман, який гостинно годував рашистів, – написав він.

Міський голова Мелітополя додав, що наразі уточнюється інформація щодо того, хто зміг вижити, а “хто відпочине вже на концерті Кобзона”.

Федоров також виклав фотографію підірваного автомобіля, який, за даними мера Мелітополя, був підірваний.

Раніше очільник Служби безпеки України Василь Малюк казав, що українські спецслужби вводили своїх агентів у мережі колаборантів і зрадників на тимчасово окупованих Росією територіях.

Фото: Іван Федоров

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.