Калина, Волина та Редіс. Як зараз виглядають командири Азову
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на прохання Зеленського зустрівся у Туреччині із захисниками Азовсталі.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, за умовами обміну, командир Азову, Герой України Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар (Калина), виконувач обов’язків командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), Олег Хоменко та Денис Шлега з Нацгвардії України зараз перебувають у Туреччині.
За словами Стефанчука, вони сповнені рішучості продовжувати боротьбу та прагнуть повернутися додому.
– Усі наші захисники сповнені рішучості продовжувати боротьбу та прагнуть повернутися додому. Повноцінна підтримка всіх наших героїв — це обовʼязок держави. Маємо повернути всіх. Бо ми цінуємо кожного, – зазначив спікер.
Нагадаємо, у вересні 2022 року у межах обміну вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед них – командири захисників Азовсталі. Відтоді п’ятеро азовців перебувають у Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
Фото: Руслан Стефанчук
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