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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Калина, Волина та Редіс. Як зараз виглядають командири Азову

Калина, Волина та Редіс. Як зараз виглядають командири Азову

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на прохання Зеленського зустрівся у Туреччині із захисниками Азовсталі. 

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, за умовами обміну, командир Азову, Герой України Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар (Калина), виконувач обов’язків командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), Олег Хоменко та Денис Шлега з Нацгвардії України зараз перебувають у Туреччині.

За словами Стефанчука, вони сповнені рішучості продовжувати боротьбу та прагнуть повернутися додому. 

– Усі наші захисники сповнені рішучості продовжувати боротьбу та прагнуть повернутися додому. Повноцінна підтримка всіх наших героїв — це обовʼязок держави. Маємо повернути всіх. Бо ми цінуємо кожного,  – зазначив спікер.

Нагадаємо, у вересні 2022 року у межах обміну вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед них – командири захисників Азовсталі. Відтоді п’ятеро азовців перебувають у Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.

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Фото: Руслан Стефанчук

Азовсталь, Війна в Україні, Руслан Стефанчук, Туреччина
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