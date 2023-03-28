Март, 27 в 23:33

Российские оккупанты сбрасывают на позиции ВСУ химические боеприпасы, запрещенные международными конвенциями.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашкивский.

— Враг применяет химические боеприпасы — сбрасывает с беспилотных летательных аппаратов взрывчатку с хлорпикрином, — сказал он.

По словам Дмитрашковского, 23 марта у россиян был “пробный вариант” сброса такой взрывчатки — был зафиксирован один случай. На следующий день они уже сбросили две взрывчатки, а за вчерашний день — шесть.

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— Если попадает в окоп или блиндаж, нужно иметь противогаз или отойти от того места, потому что вызывает и рвоту, и слезы, — отметил спикер ВСУ.

Он добавил, что первый дрон с такой взрывчаткой был сбит месяц назад на Запорожском направлении. Тогда боеприпас в виде гранаты К-51 не разорвался.

К-51 — это советская ручная аэрозольная слезоточивая граната нелетального действия. Оккупанты активно применяли ее во время боев за Донецкий аэропорт в 2015 году.

Боец, который попадает в облако газа, без противогаза не способен сопротивляться и вести огонь из оружия, поскольку руки рефлекторно тянутся к лицу, чтобы протереть глаза. Дыхательные пути пронизывает одышка с кашлем, носовые пазухи заполняются слизью.

Ранее об использовании Россией слезоточивых гранат сообщал президент Украины Владимир Зеленский.