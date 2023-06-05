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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Гранати, міни та зенітна установка. На Харківщині виявили схрон окупантів

Гранати, міни та зенітна установка. На Харківщині виявили схрон окупантів
Фото: ДБР

На звільненій території Харківської області працівники ДБР виявили чергову схованку із російською зброєю, яку окупанти не встигли забрати з собою під час відступу.

Схрон обладнали у лісосмузі на території Великобурлуцького району. 

– У схованці були протитанкові гранати, різноманітні міни, гранатомети, осколково-фугасні заряди, ящики з набоями різного калібру, касетні боєприпаси. Загальна вага знайденої зброї – понад 10 тонн, – йдеться у повідомленні. 

Крім того, росіяни залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку ЗУ-23.

Гранати, міни та зенітна установка. На Харківщині виявили схрон окупантів
Фото: ДБР
Гранати, міни та зенітна установка. На Харківщині виявили схрон окупантів
Фото: ДБР
Гранати, міни та зенітна установка. На Харківщині виявили схрон окупантів
Фото: ДБР
Гранати, міни та зенітна установка. На Харківщині виявили схрон окупантів
Фото: ДБР
Гранати, міни та зенітна установка. На Харківщині виявили схрон окупантів
Фото: ДБР
Гранати, міни та зенітна установка. На Харківщині виявили схрон окупантів
Гранати, міни та зенітна установка. На Харківщині виявили схрон окупантів
Гранати, міни та зенітна установка. На Харківщині виявили схрон окупантів
Гранати, міни та зенітна установка. На Харківщині виявили схрон окупантів
Гранати, міни та зенітна установка. На Харківщині виявили схрон окупантів

За оперативною інформацією, зброя належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ РФ.

Всю зброю ДБР вилучило та готує для передання одній з бригад ЗСУ. Українські ж захисники кажуть, символічно, що зброя, з якою окупанти прийшли на нашу землю, буде використана проти них самих.

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Джерело: ДБР
Війна в Україні, ДБР, Летальна зброя, Російська агресія, Харківська область
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