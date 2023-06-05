Гранати, міни та зенітна установка. На Харківщині виявили схрон окупантів

На звільненій території Харківської області працівники ДБР виявили чергову схованку із російською зброєю, яку окупанти не встигли забрати з собою під час відступу.

Схрон обладнали у лісосмузі на території Великобурлуцького району.

– У схованці були протитанкові гранати, різноманітні міни, гранатомети, осколково-фугасні заряди, ящики з набоями різного калібру, касетні боєприпаси. Загальна вага знайденої зброї – понад 10 тонн, – йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку ЗУ-23.

За оперативною інформацією, зброя належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ РФ.

Всю зброю ДБР вилучило та готує для передання одній з бригад ЗСУ. Українські ж захисники кажуть, символічно, що зброя, з якою окупанти прийшли на нашу землю, буде використана проти них самих.

Джерело : ДБР

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.