Гранати, міни та зенітна установка. На Харківщині виявили схрон окупантів
На звільненій території Харківської області працівники ДБР виявили чергову схованку із російською зброєю, яку окупанти не встигли забрати з собою під час відступу.
Схрон обладнали у лісосмузі на території Великобурлуцького району.
– У схованці були протитанкові гранати, різноманітні міни, гранатомети, осколково-фугасні заряди, ящики з набоями різного калібру, касетні боєприпаси. Загальна вага знайденої зброї – понад 10 тонн, – йдеться у повідомленні.
Крім того, росіяни залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку ЗУ-23.
За оперативною інформацією, зброя належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ РФ.
Всю зброю ДБР вилучило та готує для передання одній з бригад ЗСУ. Українські ж захисники кажуть, символічно, що зброя, з якою окупанти прийшли на нашу землю, буде використана проти них самих.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло