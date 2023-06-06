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Есть ли угроза жизни и здоровью людей из-за повреждения трубопровода с аммиаком на Харьковщине — ОВА

Есть ли угроза жизни и здоровью людей из-за повреждения трубопровода с аммиаком на Харьковщине — ОВА
Фото: ГСЧС

В результате повреждения Россией трубопровода с аммиаком в Купянском районе Харьковской области 5 июня произошла утечка 134 тонн вещества.

Об этом на брифинге сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

– Вместе с гидрометеоцентром было определено направление движения ветра, силу воздуха. Это давало оптимистичные прогнозы, что аммиак в населенных пунктах, подконтрольных Украине, распространяться не будет. Измерение аммиака в воздухе показало в ближайших населенных пунктах, в самой Масютовке, 7 мг на м3. Норма составляет до 10 мг. Если брать город Купянск и населенные пункты, которые находятся непосредственно, там вообще нулевые показатели. Жизни и здоровью населения на данный момент ничего не угрожает, – говорит он.

Глава ОВА отметил, что на станции сработали предохранительные клапаны заворотного давления, которые остановили порыв и утечку аммиака из тробопровода.

Ситуация контролируется соответствующими службами.

Напомним, что трубопровод с аммиаком был поврежден неподалеку от Масютовки Харьковской области.

Война в Украине, Російська агресія, Харьковская область
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