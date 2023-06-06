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Чи є загроза життю та здоров’ю людей через пошкодження трубопроводу з аміаком на Харківщині – ОВА

Чи є загроза життю та здоров’ю людей через пошкодження трубопроводу з аміаком на Харківщині – ОВА
Фото: ДСНС

Внаслідок пошкодження Росією трубопроводу з аміаком у Куп’янському районі Харківської області 5 червня стався витік 134 тон речовини.

Про це під час брифінгу повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

– Разом з гідрометеоцентром було визначено напрямок руху вітру, силу повітря. Це давало оптимістичні прогнози, що аміак до населених пунктів, які підконтрольні Україні, розповсюджений не буде. Вимірювання аміаку у повітрі показало у найближчих населених пунктів, у самій Масюківці, 7 мг на м3. Нормою є до 10 мг. Якщо брати місто Купянск і ті населені пункти, які знаходяться безпосередньо, там взагалі нульові показники. Життю та здоров’ю населення наразі нічого не загрожує, – каже він.

Голова ОВА зазначив, що на станції спрацювали запобіжні клапани заворотного тиску, які зупинили порив та витік аміаку із тробопроводу.

Ситуація наразі контролюється відповідними службами.

Нагадаємо, що трубопровід з аміаком був пошкоджений неподалік Масютівки Харківської області.

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