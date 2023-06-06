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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Екоцид і порушення законів війни: СБУ почала розслідування через підрив Каховської ГЕС

Каховська ГЕС
Фото: УНІАН

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за двома статтями через підрив дамби Каховської ГЕС в ніч на 6 червня.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, розслідування відбуватиметься за:

  • статтею 438 (Порушення законів та звичаїв війни);
  • статтею 441 (Екоцид) Кримінального кодексу України.

Голова спецслужби Василь Малюк наголосив, що мета СБУ – притягнути до відповідальності за цей воєнний злочин “не лише верхівку путінського режиму, а й рядових виконавців”.

– Підірвавши греблю Каховської ГЕС, РФ остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня країна-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня, – зазначив Малюк.

Він запевнив, що агресор обов’язково за все відповість – як на полі бою, так і в міжнародних судах.

Наразі слідчі СБУ разом із співробітниками Міністерства внутрішніх справ та Офісу генпрокурора проводять першочергові слідчі та процесуальні дії на Херсонщині.

Окремо СБУ, представники Міністерства енергетики та Міністерства захисту довкілля встановлюють обставини підриву греблі ГЕС.

Як відомо, в ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Це створило загрозу затоплення для десятків населених пунктів по обидва боки Дніпра.

На цей час гідроелектростанція вже майже повністю під водою. За оцінками Укренерго, ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

В українській розвідці попередили, що підрив Каховської ГЕС посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність ставків-охолоджувачів Запорізької АЕС залежить від рівня води в Дніпрі.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Воєнні злочини, Каховська ГЕС, Розслідування, Російська агресія, СБУ
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