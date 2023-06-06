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Во время эвакуации россияне обстреляли Херсон, есть раненые – МВД

евакуація, автобус з людьми
Фото: УНИАН

РФ обстреляла Херсон во время эвакуации населения из-за подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщили в МВД.

Указано, что в результате атаки двое херсонских полицейских получили осколочные ранения.

— Объявлена эвакуация, людей вывозят. А россияне накрывают артиллерией. Россия — страна-террорист. Без сомнения! — добавили в ведомстве.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по двум статьям.

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Підрив Каховської ГЕС

Источник: МВД
Каховська ГЕС, Херсонская область
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