Бедрак Виктория, редактор ленты
Во время эвакуации россияне обстреляли Херсон, есть раненые – МВД
РФ обстреляла Херсон во время эвакуации населения из-за подрыва Каховской ГЭС.
Об этом сообщили в МВД.
Указано, что в результате атаки двое херсонских полицейских получили осколочные ранения.
— Объявлена эвакуация, людей вывозят. А россияне накрывают артиллерией. Россия — страна-террорист. Без сомнения! — добавили в ведомстве.
В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по двум статьям.
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Источник: МВД
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