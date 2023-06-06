Під час евакуації росіяни обстріляли Херсон, є поранені – МВС

РФ обстріляла Херсон під час евакуації населення через підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомили у МВС.

Зазначено, що в результаті атаки двоє херсонських поліцейських дістали осколкові поранення.

– Оголошено евакуацію, людей вивозять. А росіяни накривають артилерією. Росія – країна-терорист. Без сумніву! – додали у відомстві.

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за двома статтями.

Джерело : МВС

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