Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Під час евакуації росіяни обстріляли Херсон, є поранені – МВС
РФ обстріляла Херсон під час евакуації населення через підрив Каховської ГЕС.
Про це повідомили у МВС.
Зазначено, що в результаті атаки двоє херсонських поліцейських дістали осколкові поранення.
– Оголошено евакуацію, людей вивозять. А росіяни накривають артилерією. Росія – країна-терорист. Без сумніву! – додали у відомстві.
У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за двома статтями.
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Джерело: МВС
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