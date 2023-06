Террористов надо только останавливать. Мировые лидеры и политики осудили подрыв РФ Каховской ГЭС

Российские оккупанты ночью 6 июня взорвали плотину Каховской ГЭС, из-за чего около 80 населенных пунктов оказались под угрозой подтопления, проводится эвакуация. Другие последствия еще оцениваются специалистами.

Все сознательные мировые лидеры и политики осудили этот очевидный теракт и очередное военное преступление РФ, которое станет доказательством для международного трибунала.

Глава Евросовета Шарль Мишель написал в Twiiter, что беспрецедентная атака на дамбу однозначно квалифицируется как военное преступление — “и мы привлечем Россию и ее марионеток к ответственности”.

Он подчеркнул, что в июне этот вопрос поднимут на заседании Евросовета и предложат помощь затопленным районам.

The destruction of civilian infrastructure clearly qualifies as a war crime — and we will hold Russia and its proxies accountable.

— Террористы не останавливаются, если их не остановить. Для них не действуют никакие переговоры, кроме силы. Они без сожаления вызывают огромные катастрофы. Скажу это еще раз: для длительного мира в Европе необходима победа Украины как на поле боя, так и в суде. Ничто другое не сработает, — считает глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Terrorists don’t stop unless they are stopped. They don’t negotiate with anything except force. They cause huge catastrophes without regret. I’ll say it again: Lasting peace in Europe requires a Ukrainian victory both on the battlefield and in court. Nothing else will work.

— Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) June 6, 2023