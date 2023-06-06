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Валентина Летяк, редактор ленты

Террористов надо только останавливать. Мировые лидеры и политики осудили подрыв РФ Каховской ГЭС

Підрив Каховської ГЕС
Фото: Факты ICTV

Российские оккупанты ночью 6 июня взорвали плотину Каховской ГЭС, из-за чего около 80 населенных пунктов оказались под угрозой подтопления, проводится эвакуация. Другие последствия еще оцениваются специалистами.

Все сознательные мировые лидеры и политики осудили этот очевидный теракт и очередное военное преступление РФ, которое станет доказательством для международного трибунала.

Глава Евросовета Шарль Мишель написал в Twiiter, что беспрецедентная атака на дамбу однозначно квалифицируется как военное преступление — “и мы привлечем Россию и ее марионеток к ответственности”.

Он подчеркнул, что в июне этот вопрос поднимут на заседании Евросовета и предложат помощь затопленным районам.

— Террористы не останавливаются, если их не остановить. Для них не действуют никакие переговоры, кроме силы. Они без сожаления вызывают огромные катастрофы. Скажу это еще раз: для длительного мира в Европе необходима победа Украины как на поле боя, так и в суде. Ничто другое не сработает, — считает глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Экс-посол США в Москве Майкл Макфол после теракта констатировал, что “российский империализм должен быть побежден в Украине”.

— В Европе не будет мира и безопасности пока Путин окончательно не проиграет в Украине, — написал он Twiiter.

 

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Война в Украине, Військові злочини, Каховська ГЕС, Російська агресія, Теракты, Шарль Мішель
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