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Подрыв Каховской ГЭС. Украина будет созывать срочное заседание Совета Безопасности ООН — МИД

МЗС України
Фото: МИД

Украина рассматривает подрыв Каховской ГЭС со стороны РФ как террористический акт против украинской критической инфраструктуры, который имеет целью нанести максимально большое количество жертв и разрушений.

Об этом сообщили в МИД.

— Подрыв дамбы Каховской ГЭС — техногенный и экологический терроризм, крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия, очередное проявление геноцида России против украинцев. Это является ответом Кремля странам, которые призывают к мирным переговорам с РФ, — говорится в сообщении.

Указано, что из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище может возникнуть опасность инцидента на другом объекте критической инфраструктуры, который оккупировала Россия — Запорожской АЭС.

МИД призвал международное сообщество решительно осудить российский теракт на Каховской ГЭС. В частности, министерство обратилось к странам Группы Семи и ЕС, чтобы безотлагательно рассмотреть наложение на РФ новых санкций, в частности на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль.

В ведомстве также отмечают, что Россия должна возместить все последствия своего преступления: как для людей, так и для инфраструктуры и окружающей среды.

— По итогам заседания СНБО утром 6 июня был согласован предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перечень действий МИД Украины в контексте реагирования, который, в частности, включает созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН и вынесение вопроса российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействование Механизма гражданской защиты ЕС, — отметили в заявлении.

По данным украинской разведки, предварительно, Каховскую гидроэлектростанцию взорвали военные 205 мотострелковой бригады ВС РФ.

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Источник: МИД
Война в Украине, Каховська ГЕС, МИД
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