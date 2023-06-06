Підрив Каховської ГЕС. Україна скликатиме термінове засідання Ради Безпеки ООН – МЗС

Україна розглядає підрив Каховської ГЕС з боку РФ як терористичний акт проти української критичної інфраструктури, що має на меті спричинити максимально велику кількість жертв і руйнувань.

Про це повідомили в МЗС.

– Підрив дамби Каховської ГЕС – техногенний та екологічний тероризм, найбільша техногенна катастрофа в Європі за останні десятиліття, черговий прояв геноциду Росії проти українців. Це є відповіддю Кремля країнам, які закликають до мирних перемовин із РФ, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що через зниження рівня води в Каховському водосховищі може виникнути небезпека інциденту на іншому об’єкті критичної інфраструктури, який окупувала Росія, – Запорізькій АЕС.

МЗС закликало міжнародну спільноту рішуче засудити російський теракт на Каховській ГЕС. Зокрема, міністерство звернулося до країн Групи Семи та ЄС, щоб невідкладно розглянути накладення на РФ нових санкцій, зокрема на російську ракетну індустрію та атомну галузь.

У відомстві також наголошують , що Росія повинна відшкодувати всі наслідки свого злочину: як для людей, так і для інфраструктури та довкілля.

– За підсумками засідання РНБО зранку 6 червня, було погоджено запропонований міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перелік дій МЗС України в контексті реагування, який, зокрема, передбачає скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН і винесення питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, а також задіяння механізму цивільного захисту ЄС, – наголосили у заяві.

За даними української розвідки, попередньо, Каховську гідроелектростанцію підірвали військові 205 мотострілецької бригади ЗС РФ.

Джерело : МЗС

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