З’явився перший супутниковий знімок зруйнованої Каховської ГЕС

Перший супутниковий знімок зруйнованої окупантами Каховської ГЕС з’явився у мережі.

Його опублікувало видання Схеми, з посиланням на супутникове фото Planet Labs за 6 червня.

– На свіжих супутникових фото Planet Labs за 6 червня 2023 року видно наслідки підриву Каховської гідроелектростанції, – повідомляє видання.

У порівнянні зі знімком за 4 червня видно, що майже вся споруда гідроелектростанції була зруйнована.

Нагадаємо, що у ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Наразі проводиться евакуація населення із зони підтоплення.

Також на Google-картах після підриву гідроелектростанції почали відображатись попередження про руйнування греблі.

Фото: Схеми

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