На месте Каховской ГЭС сначала построят временную дамбу — Сирота

Чтобы оперативно обеспечить людей водой, сразу после деоккупации на месте разрушенной Каховской ГЭС планируется строительство временной плотины, поскольку сооружение новой гидроэлектростанции займет не менее пяти лет.

Об этом заявил гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини.

— Мы разрабатываем с проектным институтом меры, которые будем реализовывать сразу после деоккупации, чтобы сделать перемычку на верхнем водоеме и остановить сработку водохранилища. Это то, что надо сделать в первую очередь, — подчеркнул он.

В дальнейшем, по его словам, речь пойдет о строительстве исключительно новой ГЭС, стоимость проекта $1 млрд — это только на станцию, без учета расходов на путепроводы, железнодорожные пути, газо- и водопроводы.

— Это сложное гидросооружение, поэтому расходы по реализации этого проекта мы еще будем подсчитывать. А первое, что нужно сделать после деоккупации — быстро перекрыть водохранилище, наполнить его и обеспечить людей водой, — подытожил Сирота.

Накануне гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что вместо разрушенной российскими войсками Каховской ГЭС планируют построить новую станцию, а перед этим — временную плотину, на что уйдет примерно месяц.

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