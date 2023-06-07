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Валентина Летяк, редакторка стрічки

На місці Каховської ГЕС спочатку збудують тимчасову греблю – Сирота

Каховська ГЕС
Фото: Офіс генпрокурора

Щоб оперативно забезпечити людей водою, одразу після деокупації на місці зруйнованої Каховської ГЕС планується будівництво тимчасової греблі, оскільки спорудження нової гідроелектростанції займе щонайменше п’ять років.

Про це заявив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота в коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Ми розробляємо з проєктним інститутом заходи, які реалізовуватимемо відразу після деокупації, щоб зробити перемичку на верхній водоймі, аби зупинити спрацювання водосховища. Це те, що треба зробити у першу чергу, – наголосив він.

Надалі, за його словами, йтиметься про будівництво виключно нової ГЕС, вартість проєкту – $1 млрд, це лише на станцію, без урахування витрат на шляхопроводи, залізничні колії, газо- і водопроводи.

– Це складна гідроспоруда, тому витрати щодо реалізації цього проєкту ми ще будемо підраховувати. А перше, що потрібно зробити після деокупації – швидко перекрити водосховище, наповнити його і забезпечити людей водою, – підсумував Сирота.

Напередодні гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що замість зруйнованої російськими військами Каховської ГЕС планують побудувати нову станцію, а перед цим – тимчасову греблю, на що піде приблизно місяць.

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