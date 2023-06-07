Росіяни почали відтягувати сили за кілька днів до теракту на Каховській ГЕС – Гуменюк

Окупанти почали відтягувати свої підрозділи на лівому березі ще за декілька днів до самого теракту на Каховській ГЕС. Наразі вони відійшли на різну відстань в залежності від розливу води – від 5 до 15 км, проте не припиняють обстрілювати правобережжя.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей.

– Ситуація ускладнена саме наслідками теракту росіян, проте навіть в таких умовах воєнна складова не припиняється, тобто тривають обстріли правого берега, ворог тероризує населення навіть в умовах гуманітарної евакуації і водночас продовжує розганяти інформаційну хвилю про те, що нібито бойова робота Сил оборони не дозволяє евакуювати жителів лівого берега. Звісно ж, цивілізований світ не сприймає таку інформацію, – наголосила вона.

За її словами, попри те, що ми дізналися про мінування росіянами Каховської ГЕС ще у жовтні 2022 року, і Сили оборони готувалися до можливого розвитку подій, сам підрив стався досить раптово.

А те, що окупанти звинувачують ЗСУ у цьому теракті і водночас у російських пабліках пишуть, що він зупинив український контрнаступ – “це класичний спосіб пропаганди”, зауважує Гуменюк.

– Але на перевагу цьому ми можемо сказати, що коли звільняли правий берег, працювали навіть по об’єктах критичної інфраструктури, таких як ТЕС та мости, настільки філігранно і обережно, щоб не зашкодити, а тільки зруйнувати плани ворога, – додала вона.

Гуменюк повідомила, що ворог досі може обстрілювати правий берег Херсону з артилерії, РСЗВ, а також скидати авіабомби. Водночас ускладнилася суттєво мінометна робота окупантів, тому напередодні теракту вони сильно били саме з мінометів.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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