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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Херсоне под обстрелами эвакуируют людей: что известно о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Підрив Каховської ГЕС - Херсон
Фото: УНИАН

В ночь на 6 июня российские военные изнутри взорвали конструкции Каховской ГЭС на Херсонщине. В результате около 80 населенным пунктам грозит подтопление.

Власти и волонтеры начали эвакуацию населения из опасных зон.

Сознательное разрушение россиянами плотины осудили мировые лидеры. Это назвали очередным военным преступлением России. Европейский Союз и некоторые страны пообещали Украине помощь.

Подрыв может иметь негативные последствия не только для экологии, но и для Запорожской АЭС. Украинские власти считают, что россияне пошли на этот шаг, чтобы задержать контрнаступление Украины. В то же время президент заверил, что это не повлияет на действия украинских Сил обороны.

Підрив Каховської ГЕС - зона затоплення

Карта: Факти ICTV

Факты ICTV рассказывают, что происходит на второй день после подрыва Каховской ГЭС.

Какова ситуация?

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин около 8 утра сообщил, что известно о 1 852 подтопленных домах на правобережной части Херсонщины.

— Интенсивность подтопления уменьшается, однако из-за значительных разрушений вода еще будет прибывать. По нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще в районе метра в течение следующих 20 часов, — сказал он.

По состоянию на 13:00 Прокудин сообщил об эвакуации 1 700 человек. Параллельно оккупанты продолжают обстрел кварталов, где продолжается эвакуация.

Местные СМИ пишут, что вода продолжает прибывать в Херсон. В районе Ричпорта она уже поднялась выше 2 м. В городе полностью затопило Корабельную площадь и улицу Чайковского.

Ночью подтопило также Белозерскую общину. Еще вечером воды там не было.

Из-за подрыва Каховской ГЭС начало затапливать и мосты в Николаевской области. По состоянию на утро 7 июня разрушен мост в селе Елизаветовка, а в селе Галагановка — затоплен.

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Глава Снигиревской ВА Иван Кухта опубликовал последствия затопления возле села Нововасильевка.

Сейчас открыто сообщение между Снигиревкой и селами Васильевкой, Евгеновкой, Павловкой и Тамарино.

В то же время, жители ныне оккупированной левобережной части Херсонщины остаются с проблемой один на один. Оккупанты не проводят эвакуацию жителей затопленных районов.

В Telegram-каналах сообщалось, что в некоторых районах во временно оккупированных Олешках и Голой Пристани люди из-за затопления переместились на верхние этажи домов или на крыши своих домов, где провели ночь.

затоплені Олешки

Ситуация в Олешках на Херсонщине. Фото: Telegram/khersonoleshky

Также стало известно, что на утро в Новой Каховке уровень воды постепенно уменьшается. Кроме того, сообщается, что оккупанты в Великих Копанях поставили три блокпоста и никого не выпускают.

В акватории Николаева уровень воды в целом поднялся на 58 см. Городской голова Александр Сенкевич написал, что за ситуацией в городе следят. Он назвал критической отметкой для Николаева поднятие воды на 105 см.

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По словам генерального директора Укргидроэнерго Игоря Сироты, Каховское водохранилище упало в уровне на 2,5 м, а в Херсоне зафиксировано поднятие воды на 5 м.

— Еще эти сутки она будет подниматься. Хотя уровень срабатывания в Каховском водохранилище несколько приостанавливается. Если вчера мы наблюдали срабатывание от 30 до 40 см, то сегодня мы видим, что это 5-7 см, — рассказал Сирота.

НЭК Укрэнерго вместе с Укргидроэнерго сообщили об изменениях в работе гидроэлектростанций для уменьшения объема воды, поступающей в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление.

Также о реакции мира на подрыв оккупантами Каховской ГЭС, первых затоплениях и каких ожидать последствий для Юга Украины из-за очередного преступления россиян, читайте в нашем материале.

Война в Украине, Каховська ГЕС, Російська агресія, Херсонская область
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