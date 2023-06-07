В Херсоне под обстрелами эвакуируют людей: что известно о последствиях подрыва Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские военные изнутри взорвали конструкции Каховской ГЭС на Херсонщине. В результате около 80 населенным пунктам грозит подтопление.

Власти и волонтеры начали эвакуацию населения из опасных зон.

Сознательное разрушение россиянами плотины осудили мировые лидеры. Это назвали очередным военным преступлением России. Европейский Союз и некоторые страны пообещали Украине помощь.

Подрыв может иметь негативные последствия не только для экологии, но и для Запорожской АЭС. Украинские власти считают, что россияне пошли на этот шаг, чтобы задержать контрнаступление Украины. В то же время президент заверил, что это не повлияет на действия украинских Сил обороны.

Факты ICTV рассказывают, что происходит на второй день после подрыва Каховской ГЭС.

Какова ситуация?

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин около 8 утра сообщил, что известно о 1 852 подтопленных домах на правобережной части Херсонщины.

— Интенсивность подтопления уменьшается, однако из-за значительных разрушений вода еще будет прибывать. По нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще в районе метра в течение следующих 20 часов, — сказал он.

По состоянию на 13:00 Прокудин сообщил об эвакуации 1 700 человек. Параллельно оккупанты продолжают обстрел кварталов, где продолжается эвакуация.

Местные СМИ пишут, что вода продолжает прибывать в Херсон. В районе Ричпорта она уже поднялась выше 2 м. В городе полностью затопило Корабельную площадь и улицу Чайковского.

Ночью подтопило также Белозерскую общину. Еще вечером воды там не было.

Из-за подрыва Каховской ГЭС начало затапливать и мосты в Николаевской области. По состоянию на утро 7 июня разрушен мост в селе Елизаветовка, а в селе Галагановка — затоплен.

Глава Снигиревской ВА Иван Кухта опубликовал последствия затопления возле села Нововасильевка.

Сейчас открыто сообщение между Снигиревкой и селами Васильевкой, Евгеновкой, Павловкой и Тамарино.

В то же время, жители ныне оккупированной левобережной части Херсонщины остаются с проблемой один на один. Оккупанты не проводят эвакуацию жителей затопленных районов.

В Telegram-каналах сообщалось, что в некоторых районах во временно оккупированных Олешках и Голой Пристани люди из-за затопления переместились на верхние этажи домов или на крыши своих домов, где провели ночь.

Также стало известно, что на утро в Новой Каховке уровень воды постепенно уменьшается. Кроме того, сообщается, что оккупанты в Великих Копанях поставили три блокпоста и никого не выпускают.

В акватории Николаева уровень воды в целом поднялся на 58 см. Городской голова Александр Сенкевич написал, что за ситуацией в городе следят. Он назвал критической отметкой для Николаева поднятие воды на 105 см.

По словам генерального директора Укргидроэнерго Игоря Сироты, Каховское водохранилище упало в уровне на 2,5 м, а в Херсоне зафиксировано поднятие воды на 5 м.

— Еще эти сутки она будет подниматься. Хотя уровень срабатывания в Каховском водохранилище несколько приостанавливается. Если вчера мы наблюдали срабатывание от 30 до 40 см, то сегодня мы видим, что это 5-7 см, — рассказал Сирота.

НЭК Укрэнерго вместе с Укргидроэнерго сообщили об изменениях в работе гидроэлектростанций для уменьшения объема воды, поступающей в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление.

Также о реакции мира на подрыв оккупантами Каховской ГЭС, первых затоплениях и каких ожидать последствий для Юга Украины из-за очередного преступления россиян, читайте в нашем материале.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.