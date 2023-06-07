У Херсоні під обстрілами евакуюють людей: що відомо про наслідки підриву Каховської ГЕС

В ніч проти 6 червня російські військові зсередини підірвали конструкції Каховської ГЕС на Херсонщині. Внаслідок цього близько 80 населеним пунктам загрожує підтоплення.

Влада та волонтери почали евакуацію населення із небезпечних зон.

Свідоме руйнування росіянами греблі засудили світові лідери. Це назвали черговим воєнним злочином Росії. Європейський Союз та деякі країни пообіцяли Україні допомогу.

Підрив може мати негативні наслідки не лише для екології, а й для Запорізької АЕС. В українській владі вважають, що росіяни пішли на цей крок, щоб затримати контрнаступ України. Водночас президент запевнив, що це не вплине на дії українських Сил оборони.

Факти ICTV розповідають, що відбувається на другий день після підриву Каховської ГЕС.

Яка ситуація?

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін близько 8 ранку повідомив, що відомо про 1 852 підтоплені будинки на правобережній частині Херсонщини.

— Інтенсивність підтоплення зменшується, однак через значні руйнування вода ще прибуватиме. За нашими прогнозами, рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин, – сказав він.

Станом на 13:00 Прокудін повідомив про евакуацію 1 700 осіб. Паралельно окупанти продовжують обстріл кварталів, де триває евакуація.

Місцеві ЗМІ пишуть, що вода продовжує прибувати в Херсон. У районі Річпорту вона вже піднялася вище 2 м. У місті повністю затопило Корабельну площу та вулицю Чайковського.

Уночі підтопило також Білозерську громаду. Ще увечері води там не було.

Через підрив Каховської ГЕС почало затоплювати й мости в Миколаївській області. Станом на ранок 7 червня зруйновано міст у селі Єлизаветівка, а у селі Галаганівка – затоплено.

Очільник Снігурівської ВА Іван Кухта опублікував наслідки затоплення біля села Нововасилівка.

Нині відкрите сполучення між Снігурівкою та селами Василівкою, Євгенівкою, Павлівкою та Тамарине.

Водночас, жителі нині окупованої лівобережної частини Херсонщини залишаються з проблемою віч-на-віч. Окупанти не проводять евакуацію мешканців затоплених районів.

У Telegram-каналах повідомлялося, що в деяких районах у тимчасово окупованих Олешках та Голій Пристані люди через затоплення перемістилися на верхні поверхи будинків або на дахи своїх будинків, де провели ніч.

Також стало відомо, що на ранок у Новій Каховці рівень води поступово зменшується. Крім того, повідомляється, що окупанти у Великих Копанях поставили три блокпости і нікого не випускають.

В акваторії Миколаєва рівень води загалом піднявся на 58 см. Міський голова Олександр Сєнкевич написав, що за ситуацією в місті стежать. Він назвав критичною позначкою для Миколаєва підняття води на 105 см.

За словами генерального директора Укргідроенерго Ігоря Сироти, Каховське водосховище упало в рівні на 2,5 м, а в Херсоні зафіксовано підняття води на 5 м.

— Ще цю добу вона буде підійматися. Хоча рівень спрацювання в Каховському водосховищі дещо призупиняється. Якщо вчора ми спостерігали спрацювання від 30 до 40 см, то сьогодні ми бачимо, що це 5-7 см, – розповів Сирота.

НЕК Укренерго разом із Укргідроенерго повідомили про зміни у роботі гідроелектростанцій для зменшення обсягу води, що надходить у Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення.

Також про реакцію світу на підрив окупантами Каховської ГЕС, перші затоплення та яких очікувати наслідків для Півдня України через черговий злочин росіян, читайте у нашому матеріалі.

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