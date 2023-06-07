В Украине могут открыть аэропорт Львов по примеру зернового коридора

В Украине могут частично открыть воздушное пространство и запустить аэропорт Львова. Его могут частично открыть как гуманитарный коридор, который будет обеспечиваться Европейским Союзом.

Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в комментарии украинским журналистам.

— Возможное открытие аэропорта — одна из вещей, которую мы очень ждем. Мы надеемся, что так, как зерновой коридор, так может быть и гуманитарный коридор, который может обеспечить Европейский Союз, — сказал глава Львовской ОВА.

По его словам, этот вопрос обсуждался во время подписания соглашения о присоединении Украины к программе Евросоюза Механизм Соединения Европы.

Украина закрыла воздушное пространство полностью для гражданских самолетов 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение.

Согласно прогнозу Европейской организации безопасности воздушной навигации, ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, России и Беларуси могут сохраниться до 2029 года.

По данным Евроконтроля, после завершения войны и переформатирования сети маршрутов, прогноз планируют обновить с использованием новой и актуальной информации.

Фото: Международный аэропорт Львов

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