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Валентина Чорна, редактор ленты

Между странами идет соревнование за посредничество в переговорах между Украиной и РФ — Резников

Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Среди стран, которые не совсем демократические, идет соревнование за посредничество в переговорном процессе между Украиной и Россией.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников.

— Мы уже видим очередь желающих нас примирить с РФ. Они выстраиваются в очередь, лидеры разных стран. Преимущественно это страны, которые не совсем демократические. Всем была сказана очень простая вещь: если вы говорите о медиации или фасилитации, то правило любого медиатора, фасилитатора, посредника — это сначала зафиксировать, идентифицировать интересы сторон, — заявил он.

Комментируя истинные цели “мирного плана” Китая, министр подтвердил, что КНР и ряд других стран “действительно хотят субъективизироваться и показать свою особенность”.

— Сейчас идет соревнование, кто может быть тем посредником. Но есть один нюанс — они все пока хотят быть посредником на стороне России. И поэтому нам такое посредничество точно не подходит. Потому что у них нет настоящего независимого медиаторства, и поэтому подождем. Будем побеждать, — подытожил Алексей Резников.

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Источник: Новое время
Война в Украине, Алексей Резников, Російська агресія, Росія
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