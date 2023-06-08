Между странами идет соревнование за посредничество в переговорах между Украиной и РФ — Резников

Среди стран, которые не совсем демократические, идет соревнование за посредничество в переговорном процессе между Украиной и Россией.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников.

— Мы уже видим очередь желающих нас примирить с РФ. Они выстраиваются в очередь, лидеры разных стран. Преимущественно это страны, которые не совсем демократические. Всем была сказана очень простая вещь: если вы говорите о медиации или фасилитации, то правило любого медиатора, фасилитатора, посредника — это сначала зафиксировать, идентифицировать интересы сторон, — заявил он.

Комментируя истинные цели “мирного плана” Китая, министр подтвердил, что КНР и ряд других стран “действительно хотят субъективизироваться и показать свою особенность”.

— Сейчас идет соревнование, кто может быть тем посредником. Но есть один нюанс — они все пока хотят быть посредником на стороне России. И поэтому нам такое посредничество точно не подходит. Потому что у них нет настоящего независимого медиаторства, и поэтому подождем. Будем побеждать, — подытожил Алексей Резников.

Источник : Новое время

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.