Між країнами йде змагання за посередництво у переговорах між Україною та РФ – Резніков

Серед країн, які не зовсім демократичні, йде змагання за посередництво у переговорному процесі між Україною та Росією.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков. – Ми вже бачимо чергу бажаючих нас примирити з РФ. Вони вишиковуються в чергу, лідери різних країн. Переважно це країни, які не зовсім демократичні. Всім була сказана дуже проста річ: якщо ви говорите про медіацію чи фасилітацію, то правило будь-якого медіатора, фасилітатора, посередника — це спочатку зафіксувати, ідентифікувати інтереси сторін, – заявив він. Коментуючи справжні цілі “мирного плану” Китаю, міністр підтвердив, що КНР та низка інших країн “дійсно хочуть суб’єктивізуватися і показати свою особливість”. – Зараз іде змагання, хто може бути тим посередником. Але є один нюанс – вони всі поки що хочуть бути посередником на боці Росії. І тому нам таке посередництво точно не підходить. Тому що у них немає справжнього незалежного медіаторства, і тому почекаємо. Будемо перемагати, – підсумував Олексій Резніков. Читайте також Україна має хороші перспективи для виробництва ракет дальністю понад 1 тис. км – Резніков

Джерело : Новое время

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