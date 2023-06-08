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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Між країнами йде змагання за посередництво у переговорах між Україною та РФ – Резніков

Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Серед країн, які не зовсім демократичні, йде змагання за посередництво у переговорному процесі між Україною та Росією.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков.

– Ми вже бачимо чергу бажаючих нас примирити з РФ. Вони вишиковуються в чергу, лідери різних країн. Переважно це країни, які не зовсім демократичні. Всім була сказана дуже проста річ: якщо ви говорите про медіацію чи фасилітацію, то правило будь-якого медіатора, фасилітатора, посередника — це спочатку зафіксувати, ідентифікувати інтереси сторін, – заявив він.

Коментуючи справжні цілі “мирного плану” Китаю, міністр підтвердив, що КНР та низка інших країн “дійсно хочуть суб’єктивізуватися і показати свою особливість”.

– Зараз іде змагання, хто може бути тим посередником. Але є один нюанс – вони всі поки що хочуть бути посередником на боці Росії. І тому нам таке посередництво точно не підходить. Тому що у них немає справжнього незалежного медіаторства, і тому почекаємо. Будемо перемагати, – підсумував Олексій Резніков.

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Олексій Резніков

Джерело: Новое время
Війна в Україні, Олексій Резніков, Російська агресія, Росія
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