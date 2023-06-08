Отказался от эвакуации: на Николаевщине из-за затопления погиб мужчина

В селе Васильевка Николаевской области, которое затопило из-за подрыва Каховской ГЭС, погиб 53-летний мужчина.

Об этом сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

По его словам, вчера мужчина отказался от эвакуации.

В целом из-за подрыва Каховской ГЭС в Николаевской области подтоплены территории Снигиревской, Широковской и Гороховской общин.

— Местные полицейские работают в усиленном режиме и на плавсредствах патрулируют территории для выявления людей, нуждающихся в помощи. Ситуация на контроле, — написал Шайхет.

Начальник полиции призвал украинцев ни в коем случае не пренебрегать возможностью эвакуироваться на безопасные территории.

Вчера стало известно, что во временно оккупированных Алешках Херсонской области из-за наводнения погибли три человека.

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