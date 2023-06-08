Отказался от эвакуации: на Николаевщине из-за затопления погиб мужчина
В селе Васильевка Николаевской области, которое затопило из-за подрыва Каховской ГЭС, погиб 53-летний мужчина.
Об этом сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.
По его словам, вчера мужчина отказался от эвакуации.
В целом из-за подрыва Каховской ГЭС в Николаевской области подтоплены территории Снигиревской, Широковской и Гороховской общин.
— Местные полицейские работают в усиленном режиме и на плавсредствах патрулируют территории для выявления людей, нуждающихся в помощи. Ситуация на контроле, — написал Шайхет.
Начальник полиции призвал украинцев ни в коем случае не пренебрегать возможностью эвакуироваться на безопасные территории.
Вчера стало известно, что во временно оккупированных Алешках Херсонской области из-за наводнения погибли три человека.