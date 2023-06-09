Валентина Чорна, редактор ленты
Бельгия передаст Украине 105-мм снаряды на €32,4 млн
Бельгия передаст Украине 105-мм артиллерийские снаряды на сумму €32,4 млн.
Об этом заявил представитель Минобороны Бельгии, сообщает Reuters.
Боеприпасы закупят у бельгийской промышленности, они будут доставлены в Украину в кратчайшие сроки.
Отмечается, что Бельгия уже предоставила Украине летальной и нелетальной военной поддержки на €306 млн.
Сегодня также стало известно, что США выделили ВСУ пакет помощи на $2,1 млрд.
По данным Пентагона, поддержка содержит критически важные для украинской армии средства противовоздушной обороны и боеприпасы.
В пакет, среди прочего, вошли дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot, артиллерийские боеприпасы калибра 105 мм и 203 мм, ЗРК MIM-23 Hawk и боекомплект к ним.
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