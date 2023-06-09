Бельгия передаст Украине 105-мм снаряды на €32,4 млн

Бельгия передаст Украине 105-мм артиллерийские снаряды на сумму €32,4 млн.

Об этом заявил представитель Минобороны Бельгии, сообщает Reuters.

Боеприпасы закупят у бельгийской промышленности, они будут доставлены в Украину в кратчайшие сроки.

Отмечается, что Бельгия уже предоставила Украине летальной и нелетальной военной поддержки на €306 млн.

Сегодня также стало известно, что США выделили ВСУ пакет помощи на $2,1 млрд.

По данным Пентагона, поддержка содержит критически важные для украинской армии средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

В пакет, среди прочего, вошли дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot, артиллерийские боеприпасы калибра 105 мм и 203 мм, ЗРК MIM-23 Hawk и боекомплект к ним.

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