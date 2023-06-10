Ганебна байдужість: Зеленський розкритикував реакцію міжнародних організацій на підрив ГЕС

На деяких рівнях у світі є ганебна байдужість до екоциду й людської трагедії, спричиненої російським терактом на Каховській ГЕС.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що російські терористи підживлюються слабкістю світу, але Україна в змозі це подолати.

– Коли міжнародні організації, що повинні захищати життя в глобальному масштабі, навіть за тиждень не встигають сформувати й відправити рятувальну місію на окуповану територію, коли деякі світові суб’єкти не наважуються вийти навіть із чіткими та сильними заявами, які б засуджували цей черговий російський злочин війни, терористи просто підживлюються цією слабкістю світу, цією байдужістю – вона їх заохочує. І це ми маємо подолати. І подолаємо, – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що станом на вечір 10 червня з Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано вже понад 3 тис. людей. Втім, це дані з територій, які контролює Україна.

– На окупованій території лише на деяких ділянках вдається допомогти людям: російські терористи роблять усе, щоб жертв катастрофи було якнайбільше. Російські обстріли продовжуються – і навіть евакуаційних точок. Жодної реальної допомоги людям у затоплених районах – не заради пропаганди, а заради людей – Росія не надає. За все це повинна бути окрема, справедлива й жорстка відповідальність російської держави і російського керівництва, – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що міжнародні організації повинні працювати на окупованих територіях, а українська влада робитиме все можливе й неможливе, щоб допомогти нашим людям.

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