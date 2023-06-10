Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ганебна байдужість: Зеленський розкритикував реакцію міжнародних організацій на підрив ГЕС

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

На деяких рівнях у світі є ганебна байдужість до екоциду й людської трагедії, спричиненої російським терактом на Каховській ГЕС.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що російські терористи підживлюються слабкістю світу, але Україна в змозі це подолати.

– Коли міжнародні організації, що повинні захищати життя в глобальному масштабі, навіть за тиждень не встигають сформувати й відправити рятувальну місію на окуповану територію, коли деякі світові суб’єкти не наважуються вийти навіть із чіткими та сильними заявами, які б засуджували цей черговий російський злочин війни, терористи просто підживлюються цією слабкістю світу, цією байдужістю – вона їх заохочує. І це ми маємо подолати. І подолаємо, – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що станом на вечір 10 червня з Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано вже понад 3 тис. людей. Втім, це дані з територій, які контролює Україна.

– На окупованій території лише на деяких ділянках вдається допомогти людям: російські терористи роблять усе, щоб жертв катастрофи було якнайбільше. Російські обстріли продовжуються – і навіть евакуаційних точок. Жодної реальної допомоги людям у затоплених районах – не заради пропаганди, а заради людей – Росія не надає. За все це повинна бути окрема, справедлива й жорстка відповідальність російської держави і російського керівництва, – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що міжнародні організації повинні працювати на окупованих територіях, а українська влада робитиме все можливе й неможливе, щоб допомогти нашим людям.

Читайте також
В Україні проходять контрнаступальні дії, всі командири налаштовані позитивно – Зеленський
Володимир Зеленський

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Каховська ГЕС, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Тільки себе евакуювали: окупант розповів про затоплення позицій після підриву Каховської ГЕС
Підрив Каховської ГЕС
Угорщина хоче використати українських військовополонених для провокації проти України – ЗМІ
Угорщина
Україна отримає від Британії £16 млн для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС
Ганебна байдужість: Зеленський розкритикував реакцію міжнародних організацій на підрив ГЕС
Литва перевірить причетність Білорусі до депортації українських дітей
дитина
Збитки довкіллю від теракту на Каховській ГЕС перевищили 55 млрд грн
Ганебна байдужість: Зеленський розкритикував реакцію міжнародних організацій на підрив ГЕС
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Робота для переселенців: як знайти, навчитися і влаштуватися
Ганебна байдужість: Зеленський розкритикував реакцію міжнародних організацій на підрив ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (09.06.2023)
Ганебна байдужість: Зеленський розкритикував реакцію міжнародних організацій на підрив ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (09.06.2023)
Ганебна байдужість: Зеленський розкритикував реакцію міжнародних організацій на підрив ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (09.06.2023)
Ганебна байдужість: Зеленський розкритикував реакцію міжнародних організацій на підрив ГЕС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь