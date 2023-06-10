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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Україна сподівається отримати алгоритм вступу до НАТО на липневому саміті – Міноборони

Володимир Гаврилов
Фото: Міноборони

На саміті НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі, Україна має отримати алгоритм вступу до цього військового блоку.

Про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, якого цитує пресслужба відомства.

Він прогнозує, що під час саміту члени НАТО “вийдуть на певний порядок нашого вступу” та зафіксують його.

– Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче, в певному форматі, – зазначив Гаврилов.

Заступник міністра висловив думку, що, попри існування консенсусного механізму ухвалення рішень у рамках НАТО і права вето членів блоку, не повинно виникнути великих проблем із рішенням щодо України.

– Вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко має розуміти, що після війни, скажімо, протягом року-двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО, – заявив Гаврилов.

Як зазначав президент Володимир Зеленський, Україна хоче отримати на саміті чіткі сигнали щодо майбутнього членства в НАТО після завершення війни.

До саміту, який відбудеться 11-12 липня, Київ готує два нові пакети співпраці з НАТО – політичний і практичний.

А в США анонсували потужний пакет політичної та практичної підтримки, який члени НАТО планують виділити нашій країні під час саміту.

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Джерело: Міноборони
Міноборони України, Саміт НАТО, Україна-НАТО
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