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В Херсонской области вода понемногу отступает, 32 деоккупированных населенных пункта — подтоплены

Херсон

В Херсонской области продолжается спасательная операция и ликвидация последствий подрыва российскими войсками Каховской ГЭС.

Об этом в видеообращении рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

— Подтопленными остаются 32 деоккупированных населенных пункта. В воде 3 784 дома. Вода понемногу отступает, и на утро ее уровень составляет 4 м 19 см. За ночь он снизился на 26 см. На правобережье эвакуированы 2 716 человек, — сказал он.

Прокудин отметил, что на временно оккупированном левом берегу Херсонской области такой положительной динамики нет.

— Уменьшилась скорость спада воды. Эвакуация провалена. Оккупанты отбирают у людей лодки и сами обплывают затопленные дома, забирая уцелевшее имущество. Российская тактика террора и грабежа в очередной раз проявилась, — добавил глава ОВА.

По его словам, в регион продолжает поступать помощь. Многие области открыли специальные гуманитарные штабы, куда приносят помощь для Херсонской области. Кроме того, ликвидировать последствия помогают международные организации, благотворительные фонды и волонтеры со всей Украины.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что украинские войска накануне проводили контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта.

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Источник: Александр Прокудин

Война в Украине, Херсонская область
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
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