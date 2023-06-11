Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
В Єгипті акула припливла до берега та з’їла російського туриста
Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На Херсонщині вода потроху відступає, 32 деокуповані населені пункти – підтоплені

Херсон

На Херсонщині триває рятувальна операція та ліквідація наслідків підриву російськими військами Каховської ГЕС.

Про це у відеозверненні розповів глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

– Підтопленими лишаються 32 деокуповані населені пункти. У воді 3 784 оселі. Вода потроху відступає, і на ранок її рівень становить 4 м 19 см. За ніч він знизився на 26 см. На правобережжі евакуйовано 2 716 осіб, – сказав він.

Прокудін зазначив, що на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини такої позитивної динаміки немає.

– Зменшилась швидкість спаду води. Евакуація провалена. Окупанти відбирають у людей човни і самі обпливають затоплені будинки, забираючи майно, що вціліло. Російська тактика терору та грабунку вчергове проявилась, – додав глава ОВА.

За його словами, у регіон продовжує надходити допомога. Багато областей відкрили спеціальні гуманітарні штаби, куди приносять допомогу для Херсонщини. Окрім того, ліквідовувати наслідки допомагають міжнародні організації, благодійні фонди та волонтери зі всієї України.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що українські війська напередодні проводили контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту.

Читайте також
У РФ наказали кидати “проблемних” мобілізованих у “м’ясні штурми” – Генштаб ЗСУ
російські військові

Джерело: Олександр Прокудін

Війна в Україні, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти в Криму не знають, як вирішити проблеми з водопостачанням – ЦНС
Крим Азовське море
Склади окупантів змило водою: у смітті, що прибиває до берегів, можуть бути міни
Сміття, уламки та міни в морі
Окупанти перекидають військових з Херсонщини під Бахмут та Запоріжжя – Маляр
На Херсонщині вода потроху відступає, 32 деокуповані населені пункти – підтоплені
Наслідки підриву Каховської ГЕС: рівень солоності води у Чорному морі різко знизився
пляж, Одеса, Чорне море
Шторм не на заваді: у Чорному морі курсує фрегат РФ із вісьмома Калібрами
Запуск ракет типу Калібр із моря
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (11.06.2023)
На Херсонщині вода потроху відступає, 32 деокуповані населені пункти – підтоплені
Робота для переселенців: як знайти, навчитися і влаштуватися
На Херсонщині вода потроху відступає, 32 деокуповані населені пункти – підтоплені
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (09.06.2023)
На Херсонщині вода потроху відступає, 32 деокуповані населені пункти – підтоплені
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (09.06.2023)
На Херсонщині вода потроху відступає, 32 деокуповані населені пункти – підтоплені
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь