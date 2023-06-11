На Херсонщині вода потроху відступає, 32 деокуповані населені пункти – підтоплені

На Херсонщині триває рятувальна операція та ліквідація наслідків підриву російськими військами Каховської ГЕС.

Про це у відеозверненні розповів глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

– Підтопленими лишаються 32 деокуповані населені пункти. У воді 3 784 оселі. Вода потроху відступає, і на ранок її рівень становить 4 м 19 см. За ніч він знизився на 26 см. На правобережжі евакуйовано 2 716 осіб, – сказав він.

Прокудін зазначив, що на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини такої позитивної динаміки немає.

– Зменшилась швидкість спаду води. Евакуація провалена. Окупанти відбирають у людей човни і самі обпливають затоплені будинки, забираючи майно, що вціліло. Російська тактика терору та грабунку вчергове проявилась, – додав глава ОВА.

За його словами, у регіон продовжує надходити допомога. Багато областей відкрили спеціальні гуманітарні штаби, куди приносять допомогу для Херсонщини. Окрім того, ліквідовувати наслідки допомагають міжнародні організації, благодійні фонди та волонтери зі всієї України.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що українські війська напередодні проводили контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту.

Джерело: Олександр Прокудін

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.