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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Россия усилила полицейский режим в Крыму, особенно на въездах на мост — ЦНС

керченський міст
Фото: Getty Images

На временно оккупированном Крымском полуострове российские оккупанты усиливают меры по поиску подполья. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что враг усилил меры безопасности на пунктах въезда на незаконно построенный мост через Керченский пролив. Такая активность объясняется увеличением деятельности украинского подполья на полуострове.

Оккупанты на полуострове более тщательно начали проверять личные документы, транспортные средства и документы на них.

— Обычно оккупанты проверяют историю браузера и на подписки Telegram- и Viber-каналов. Также оккупантов интересует, установлен ли на телефоне VPN, чтобы обходить блокировку украинских сайтов, — сообщили в ЦНС.

Центр национального сопротивления призвал жителей ВОТ быть бдительными и чистить историю браузеров и отписываться от украинских Telegram-каналов перед выходом на улицу.

Недавно газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорилось, что только поражение и потеря Крыма заставят Россию наконец признать Украину полностью суверенным государством. Такое мнение высказали экс-посол США в Украине Джон Хербст и экс-координатор санкционной политики Госдепа США Дэниел Фрид.

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Керченський міст

Источник: ЦНС

Война в Украине, Крым, Російська агресія
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Оксана Михайлова
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