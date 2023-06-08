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Только потеря Крыма заставит РФ принять Украину как суверенное государство – WP

Крим Азовське море
Фото: Pixabay

Только звонкое поражение вроде потери Крыма заставит Россию наконец признать Украину полностью суверенным государством.

Такое мнение высказали экс-посол США в Украине, а сейчас старший директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст и экс-координатор санкционной политики Госдепа США Дэниел Фрид в совместной статье для The Washington Post.

Отмечается, что в ближайшие недели и месяцы у украинских сил есть реальный шанс добиться победы на поле боя. При этом путь к победе, скорее всего, проходит через Крым.

— Серьезное давление на Крым — это самый быстрый способ закончить войну на приемлемых для Украины условиях. Киев не хочет перемирия, которым Москва воспользуется, чтобы перевооружиться и возобновить войну в более благоприятное время, — указывают аналитики.

Хербст и Фрид считают, что украинское наступление, в результате которого Крым окажется в пределах досягаемости артиллерии, создаст огромную и дорогую логистическую проблему для России. Администрация оккупантов в Крыму оказалась бы под особой угрозой, если бы Украина также смогла полностью разрушить или хотя бы держать под непрерывным огнем мост через Керченский пролив, непосредственно соединяющий полуостров с Россией.

— Такая неудача будет иметь политические последствия для Москвы, и трещины, которые мы сейчас наблюдаем в путинском режиме, будут расти, — отмечают они.

Указано, что с дополнительными запасами дальнобойной артиллерии и ракет, а также с большим количеством бронетехники и истребителей у Киева будет хороший шанс прорваться в этом году.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что тот факт, что Россия сознательно уничтожила Каховское водохранилище, которое критически важно, в частности, для обеспечения водой Крыма, свидетельствует о том, что российские оккупанты уже осознали, что с полуострова им придется бежать.

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Источник: The Washington Post
Война в Украине, Крым
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