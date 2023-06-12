Росія посилила поліцейський режим у Криму, особливо на в’їздах на міст – ЦНС

На тимчасово окупованому Кримському півострові російські окупанти посилюють заходи з пошуку підпілля. Про це повідомляє Центр національного опору.

Зазначається, що ворог посилив заходи безпеки на пунктах в’їзду на незаконно збудований міст через Керченську протоку. Така активність пояснюється збільшенням діяльності українського підпілля на півострові.

Окупанти на півострові більш ретельно почали перевіряти особисті документи, транспортні засоби та документи на них.

— Зазвичай окупанти перевіряють історію браузера та на підписки Telegram- і Viber-каналів. Також окупантів цікавить, чи встановлений на телефоні VPN, аби обходити блокування українських сайтів, – повідомили у ЦНС.

Центр національного спротиву закликав мешканців ТОТ бути пильними й чистити історію браузерів та відписуватися від українських Telegram-каналів перед виходом на вулицю.

Нещодавно газета The Washington Post опублікувала статтю, в якій ішлося, що лише поразка та втрата Криму змусять Росію нарешті визнати Україну повністю суверенною державою. Таку думку висловили експосол США в Україні Джон Гербст та екскоординатор санкційної політики Держдепу США Деніел Фрід.

Джерело: ЦНС

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.