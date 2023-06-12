Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У відповідь на критику Зеленського в ООН заявили, що не займаються фізичним порятунком людей
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: двоє загиблих, серед восьми потерпілих є діти
Терміново
Одна людина загинула, трьох травмовано: над Звягелем збито ракету
Терміново
На Рівненщині пролунали вибухи: що відомо
На Львівщині через опади з берегів вийшла річка, підтоплені 40 домогосподарств
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Росія посилила поліцейський режим у Криму, особливо на в’їздах на міст – ЦНС

керченський міст
Фото: Getty Images

На тимчасово окупованому Кримському півострові російські окупанти посилюють заходи з пошуку підпілля. Про це повідомляє Центр національного опору.

Зазначається, що ворог посилив заходи безпеки на пунктах в’їзду на незаконно збудований міст через Керченську протоку. Така активність пояснюється збільшенням діяльності українського підпілля на півострові.

Окупанти на півострові більш ретельно почали перевіряти особисті документи, транспортні засоби та документи на них.

— Зазвичай окупанти перевіряють історію браузера та на підписки Telegram- і Viber-каналів. Також окупантів цікавить, чи встановлений на телефоні VPN, аби обходити блокування українських сайтів, – повідомили у ЦНС.

Центр національного спротиву закликав мешканців ТОТ бути пильними й чистити історію браузерів та відписуватися від українських Telegram-каналів перед виходом на вулицю.

Нещодавно газета The Washington Post опублікувала статтю, в якій ішлося, що лише поразка та втрата Криму змусять Росію нарешті визнати Україну повністю суверенною державою. Таку думку висловили експосол США в Україні Джон Гербст та екскоординатор санкційної політики Держдепу США Деніел Фрід.

Читайте також
Вивозять родини та майно: у Криму окупанти евакуюють “владу”
Керченський міст

Джерело: ЦНС

Війна в Україні, Крим, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У партнерів немає сумнівів, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС – Кулеба
Дмитро Кулеба
Українські військові звільнили Лобкове та Левадне – Міноборони
Українські військові
Вода прибувала на очах: як відбувалася евакуація з затопленої Херсонщини
Евакуація з Херсона
Через підтоплення Херсона загинуло ще двоє мирних жителів – глава ОВА
Херсон
Місія для відправлення на лівобережжя Херсонщини сформована: Кулеба про допомогу від ООН
Дмитро Кулеба
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (12.06.2023)
Росія посилила поліцейський режим у Криму, особливо на в’їздах на міст – ЦНС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (12.06.2023)
Росія посилила поліцейський режим у Криму, особливо на в’їздах на міст – ЦНС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (12.06.2023)
Росія посилила поліцейський режим у Криму, особливо на в’їздах на міст – ЦНС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (12.06.2023)
Росія посилила поліцейський режим у Криму, особливо на в’їздах на міст – ЦНС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь